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Aktüel

Bağcılar'da amcasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:31:28 -
Bağcılar'da amcasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ağustos'ta Fevzi Çakmak Mahallesi 2048 Sokak'ta buluşan Cihan Beyhan (32) ile yeğeni Yusuf Beyhan (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada, amca Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan N.B (44) ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Yusuf Beyhan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı belirtilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyette 21 suçtan kaydı olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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