Bağcılar'da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!
Yerel

Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

Bağcılar’da bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumandan etkilenen bir kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak'taki 5 katlı bir binanın giriş katında kompresör tamiri yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın binadaki diğer dairelere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının başladığı iş yerinde konakladığı öğrenilen Z.A (70) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve evlerde hasar oluştu.

