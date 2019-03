Bağcılar yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Bağcılar 2019 yerel seçim sonuçları

Bağcılar seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Bağcılar ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bağcılar seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Bağcılar’da son durum ne? AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı ile İYİ Parti’nin Bağcılar belediye başkan adayı Muhammet Bayram’ın yarıştığı Bağcılar yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Bağcılar oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Bağcılar’da son durum nedir? Bağcılar’da hangi parti önde? YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Bağcılar seçim sonuçları.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK'nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392'si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Bağcılar'da 24 Haziran 2018 seçimlerinde 506,091 seçmen oy kullanırken, Bağcılar'da seçimlere katılım Oranı ise %87.64 olmuştu.

Bağcılar belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı

İYİ Parti Bağcılar belediye başkan adayı Muhammet Bayram

HDP Bağcılar belediye başkan adayı Hüda Kaya

Vatan Partisi Bağcılar belediye başkan adayı İlker Işık

Bağcılar belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul'da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Bağcılar'da seçmenler Bağcılar yerel seçim sonuçlarına göre Bağcılar belediyesini kim kazandı? Bağcılar belediyesi hangi partiden? Bağcılar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu?

AK Parti Bağcılar belediyesi meclis üyesi adayları

1) Erdal Yılmaz

2) Serkan Haser

3) Betül Birer

4) Umut Durak

5)Yüksel Akyol

6) Abdullah Özdemir

7) Zekai Sönmez

8) Orkun Ayhan

9) Fatma Kıratlı

10) Mehmet Şirin

11) Özge Kılıç

12) Ercan Aslan

13) Şükrü Biçer

14) Abdurrahman Keşvelioğlu

15) Ali Erdoğan

16) Aysel Çelik Boz

17) Hüseyin Kahrimanoğlu

18) Ayşe Demirhan

19) Hasan Hüseyin Dönmez

20) Uğur Özübek

21) Eşref Çetin

22) Ekrem Güllük

23) Cemal Çelik

24) Rabia Üçtepe Karatepe

25) Metin Hızıroğlu

26) Ergül Siller

27) Serpil Uzun

28) Ziya Yılmaz

29) Hayati Bayram

30) Ramazan Şerif Fırat

31) Yaşar Yerlikaya

32) Ferhat Çiftçi

33) İhsan Kaya

34) Eyüp Yıldız

35) Ekrem Kıldan

36)Yahya Çağlayan

37)Yunus Altuntaş

38)Muhyettin Ilık

39) Sibel Duran

40) Bilal Dursun

KONTENJAN:

1) Necati Kahraman

2)Şennur Şen

3) Serkan Küçük

4) Aydın Altun

5) Mahir Karakaş

CHP-İYİ Parti Bağcılar meclis üyesi adayları

1) Zeynel Yılmaz

2) Gökhan Yiğit

3) Öztürk Tatar

4) Erdem Berkcan

5) Nesrin Serinda

6) Hafize Ayşe Çelebi

7) Mehmet Tuncer

8) Şenol Boz

9) Ercan Adıgüzel

10) Kemalettin Karslı

11) Elife Gömleksiz

12) Mustafa Osman Çelebioğlu

13) Faruk Atilla

14) Oğuzhan Memişoğlu

15) Müslüm Işık

16) Ulaş Has

17) Turan Asarkaya

18) Mehmet Güngör

19) Bünyamin Ağbaş

20) Volkan Yörük

21) Muharrem Yıldız

22) Eyüp Sadi Köseoğlu

23) Burak Atalay

24) Gökhan Güney

25) Gülkız İvgen

26) Gülşah Gece

27) Ruhi Özek

28) Çağatay Bayraktar

29) Gülcan Varis

30) İsmet Bozkurt

31) Erdoğan Tanrıverdi

32) Ahmet Küçükdağ

33) Okan Karamanlı

34) Erdinç Karayün

35) Ali Can

36) Nurtekin Işık

37) Celil Ekmekçi

38) Karbi Yaralı

39) Sevim Sağol

40) Volkan Yiğit

KONTENJAN:

1) Pelin Barışık Şanlı

2) Tamer Kaya

3) Yusuf Ertürk

4) Emrah Boyraz

5) Adem Aydın

Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.2

CHP % 19.7

HDP % 9.3

MHP % 6.7

SP % 5.1

Bağcılar 24 Haziran 2018 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.7

HDP % 15.2

CHP % 14.8

MHP % 10.2

İYİ Parti % 6