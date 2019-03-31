Bağcılar yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Bağcılar 2019 yerel seçim sonuçları
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Bağcılar seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Bağcılar ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Bağcılar seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Bağcılar’da son durum ne? AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı ile İYİ Parti’nin Bağcılar belediye başkan adayı Muhammet Bayram’ın yarıştığı Bağcılar yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Bağcılar oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Bağcılar’da son durum nedir? Bağcılar’da hangi parti önde? YSK Bağcılar yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.
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Bağcılar belediye başkan adayları 2019
AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı
İYİ Parti Bağcılar belediye başkan adayı Muhammet Bayram
HDP Bağcılar belediye başkan adayı Hüda Kaya
Vatan Partisi Bağcılar belediye başkan adayı İlker Işık
Bağcılar belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Bağcılar’da seçmenler Bağcılar yerel seçim sonuçlarına göre Bağcılar belediyesini kim kazandı? Bağcılar belediyesi hangi partiden? Bağcılar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Bağcılar ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Bağcılar yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Bağcılar seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Bağcılar seçim sonuçlarını, Bağcılar’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
AK Parti Bağcılar belediyesi meclis üyesi adayları
1) Erdal Yılmaz
2) Serkan Haser
3) Betül Birer
4) Umut Durak
5)Yüksel Akyol
6) Abdullah Özdemir
7) Zekai Sönmez
8) Orkun Ayhan
9) Fatma Kıratlı
10) Mehmet Şirin
11) Özge Kılıç
12) Ercan Aslan
13) Şükrü Biçer
14) Abdurrahman Keşvelioğlu
15) Ali Erdoğan
16) Aysel Çelik Boz
17) Hüseyin Kahrimanoğlu
18) Ayşe Demirhan
19) Hasan Hüseyin Dönmez
20) Uğur Özübek
21) Eşref Çetin
22) Ekrem Güllük
23) Cemal Çelik
24) Rabia Üçtepe Karatepe
25) Metin Hızıroğlu
26) Ergül Siller
27) Serpil Uzun
28) Ziya Yılmaz
29) Hayati Bayram
30) Ramazan Şerif Fırat
31) Yaşar Yerlikaya
32) Ferhat Çiftçi
33) İhsan Kaya
34) Eyüp Yıldız
35) Ekrem Kıldan
36)Yahya Çağlayan
37)Yunus Altuntaş
38)Muhyettin Ilık
39) Sibel Duran
40) Bilal Dursun
KONTENJAN:
1) Necati Kahraman
2)Şennur Şen
3) Serkan Küçük
4) Aydın Altun
5) Mahir Karakaş
CHP-İYİ Parti Bağcılar meclis üyesi adayları
1) Zeynel Yılmaz
2) Gökhan Yiğit
3) Öztürk Tatar
4) Erdem Berkcan
5) Nesrin Serinda
6) Hafize Ayşe Çelebi
7) Mehmet Tuncer
8) Şenol Boz
9) Ercan Adıgüzel
10) Kemalettin Karslı
11) Elife Gömleksiz
12) Mustafa Osman Çelebioğlu
13) Faruk Atilla
14) Oğuzhan Memişoğlu
15) Müslüm Işık
16) Ulaş Has
17) Turan Asarkaya
18) Mehmet Güngör
19) Bünyamin Ağbaş
20) Volkan Yörük
21) Muharrem Yıldız
22) Eyüp Sadi Köseoğlu
23) Burak Atalay
24) Gökhan Güney
25) Gülkız İvgen
26) Gülşah Gece
27) Ruhi Özek
28) Çağatay Bayraktar
29) Gülcan Varis
30) İsmet Bozkurt
31) Erdoğan Tanrıverdi
32) Ahmet Küçükdağ
33) Okan Karamanlı
34) Erdinç Karayün
35) Ali Can
36) Nurtekin Işık
37) Celil Ekmekçi
38) Karbi Yaralı
39) Sevim Sağol
40) Volkan Yiğit
KONTENJAN:
1) Pelin Barışık Şanlı
2) Tamer Kaya
3) Yusuf Ertürk
4) Emrah Boyraz
5) Adem Aydın
Bağcılar 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 57.2
CHP % 19.7
HDP % 9.3
MHP % 6.7
SP % 5.1
Bağcılar 24 Haziran 2018 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 51.7
HDP % 15.2
CHP % 14.8
MHP % 10.2
İYİ Parti % 6
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