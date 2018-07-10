Bağcılar yeni binasına kavuşuyor

ADEM ŞAHİN/İSTANBUL

Güzel bir ortamda hizmet alacak olan ilçe sakinleri, süs çiçekleri ve ağaçlarla kaplı yeşil alanda spor yapabileceği gibi, oturma gruplarında dinlenerek keyifli zaman da geçirebilecek. Çalışmaları yakından takip eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar kurulduğu ilk günden beri sürekli değişim ve gelişim içerisinde. Bu değişime ayak uydurmak için hizmet binamızı da en iyi şekilde modernize ediyoruz. Yeni hizmet binası ilçemize büyük değer katacak. Yeni binamızda yeşili ve hemşehrilerimizin rahatını ön planda tuttuk. Binanın çevresi yeşil alanla kaplı olacak.

Vatandaşlarımız bahçemizde ve sosyal yaşam alanlarında keyifli zaman geçirecek. Bu projelerin hayata geçmesindeki katkıları ve göreve geldiği günden bu yana Bağcılar’a verdiği desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal’a teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeni hizmet binasına geçerek, artan bir tempo ile Bağcılarlılar’ın hak ettiği projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.