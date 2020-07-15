Bağcılar sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020
Okul puanıyla öğrenci alan Anadolu liseleri | Milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi LGS sınavına girdi. Ancak LGS puanı olmadan da bazı Anadolu liseleri öğrenci kabul ediyor. Bunun için öğrencinin okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. İstanbul Bağcılar’da yaşayanlar hangi Anadolu liselerinin puansız öğrenci kabul ettiğini araştırıyor. İşte, 2020 Bağcılar sınavsız öğrenci alan liselerin isimleri…
LGS sınavı öğrencilerin Anadolu, Fen liselerine girişleri için son derece önemli. Ancak bazı liseler ikametgah, okul başarı puanı ve devamsızlık durumuna göre öğrenci alabiliyor. Söz konusu bu okullara öğrenciler LGS puanıyla girmek durumunda değil. İşte, LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler…
Liselere sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?
Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.
Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.
Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.
Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.
Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.
Bağcılar sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020
Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi
Barbaros Anadolu Lisesi
Bağcılar Anadolu Lisesi
Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi
Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi
Osmangazi Anadolu Lisesi
Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi
Şeyh Edebali Anadolu Lisesi
Massit Mesleki Eğitim Merkezi