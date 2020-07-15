LGS sınavı öğrencilerin Anadolu, Fen liselerine girişleri için son derece önemli. Ancak bazı liseler ikametgah, okul başarı puanı ve devamsızlık durumuna göre öğrenci alabiliyor. Söz konusu bu okullara öğrenciler LGS puanıyla girmek durumunda değil. İşte, LGS puanı olmadan öğrenci alan liseler…

Liselere sınavsız yerleştirme nasıl oluyor?

Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Bağcılar sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020

Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi

Barbaros Anadolu Lisesi

Bağcılar Anadolu Lisesi

Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi

Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi

Osmangazi Anadolu Lisesi

Hikmet Nazif Kurşunoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Otocenter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi

Münir Tınaztepe Anadolu Lisesi

Şeyh Edebali Anadolu Lisesi

Massit Mesleki Eğitim Merkezi