Bağcılar Belediyesinden üniversite mezunlarına iş imkanı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İŞKUR ile yaptıkları protokol çerçevesinde vatandaşların iş bulmalarına aracılık ettiklerini belirterek, çoğunluğu üniversite mezunu olan katılımcılardan çoğunun iş sahibi olarak evlerine mutlu döneceklerini belirtti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, düzenlediği son programda üniversite mezunlarının iş bulmasına aracılık etti. Yapılan görüşmeyle aranılan özelliklere uyan gençler, Abone Sepeti isimli çağrı merkezinde operatör ve aktivasyon birimi personeli olarak çalışmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kariyer Merkezi bünyesinde toplantıları yaparak istihdamı artırmayı amaçladıklarını belirtti.



Çağırıcı şunları kaydetti:

"İŞKUR ile yaptığımız protokol çerçevesinde bize kayıt yaptıran hemşehrilerimizin iş bulmalarına aracılık ediyoruz. Son olarak pandemi döneminde önemi daha çok artan çağrı merkezi için davette bulunduk. Gençlerimiz yoğun ilgi gösterdi. İnşallah çoğunluğu üniversite mezunu olan katılımcılardan çoğu iş sahibi olarak evlerine mutlu dönecek."

- Operatör ve aktivasyon personeli alınacak

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren firma, Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nden işçi alımı için aracılık etmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine şirketin isteği doğrultusunda lise, lisans ve ön lisans mezunu 3 bin 150 kişiye mesaj atıldı. İletişime geçilenlerden 55'i iş görüşmesi için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Davetliler, firma yetkilisinin yaptığı sunumla işyeri çalışma şartları hakkında bilgilendirildi. Çoğu üniversite mezunu olan davetlilerle yüz yüze görüşmeler yapıldı. İş arayan ile işveren tarafları birbirlerine işle alakalı merak ettikleri bütün soruları sordu. Değerlendirmelerin ardından kıstasa uyan gençler, çağrı merkezinde operatör ve aktivasyon birimi personeli olarak iş başı yapacak.

İlk görüşmede 11 kişinin istihdam edileceği ilerleyen süreçte alımın devam edeceği açıklandı.