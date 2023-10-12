Bağ-Kur'lulara erken emeklilik müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili, "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık" dedi.
Bakan Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, emekliliklere dair açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.
Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.
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