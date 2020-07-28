Bağ-Kur engelli emekliliği için vergi indirim belgesi gerekir mi?

¥ Soru: İlk sigorta başlangıcı 1.7.1998 olup bu tarihte 30 gün SSK prim ödemesi oldu. 2004 yılında bağ-Kur başladı. Bağ-Kur 31.12.2019 tarihinde sona erdi. Üç aydan bu yana SSK’lı olarak çalışıyorum. Yüzde 57 engelli raporum var. Vergi indirim belgesi alarak ne zaman emekli olurum? Muhsin B.

¥ Cevap: Emeklilikte son yedi yıl prim kuralı var. Bu kural engelli emekliliği için de geçerli. Yani son yedi yıl prim fazlası SSK olan engelli vergi indirim belgesi ile emekli olur. Ancak son yedi yıl prim fazlası Bağ-Kur olan engelli ise vergi indirim belgesi ile değil SGK Sağlık Kurulu tarafından belirlenecek engellilik tespiti üzerine emekli olur. Mevcut halde SGK’ya yani Bağ-Kur dosyanızın bulunduğu SGK Müdürlüğüne engellilik tespiti için başvurma hakkınız var. Başvuru sonrası SGK Sağlık Kurulu engellilik oranınızı yüzde 40 ve üzeri belirler ise Bağ-Kur engelli emeklisi olma hakkını kazanırsınız. Ancak SSK şartlarından emekli olmayı düşünüyorsanız bu durumda hem Bağ-Kur sonrası 1260 gün SSK prim ödemeniz olmalı hem de vergi dairesinden vergi indirim belgesi almalısınız. Sizin için avantajlı olan Bağ-Kur engelli emekliliği olacaktır. Çünkü üç sene erken emekli olmanız söz konusu.