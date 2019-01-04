Bağ Kur emeklileri hem enflasyon, hem ek ödeme zammından faydalanacak. TÜİK, emekli zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 12.5 milyon emeklinin ocak zammı da belli olmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 10.19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 4+6.73 zam alacak. Peki Bağ Kur emekli ek ödemeli maaşlarına ne kadar zam geldi?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belli oldu. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 20.3 ile Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 20.8'lik hedefin de altında kaldı. Emekli ve memurların zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 10.19 şeklinde oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 10.19 zam olarak yansıyacak. Böylece bütün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocaktan itibaren temmuza kadar yüzde 10.19 artacak. Memur ve Emekli Sandığı Emeklileri ise bu oranlar sonrasında enflasyon farkı almaya hak kazandılar. Ocakta yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar ve emekli memurlar yüzde 6.73'lük enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Bu yıl emekli olacak memurların yılın ilk yarısında alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 10.7 artırımlı olarak ödenecek. Bağkur emekli ek ödemeli maaşları, Bağkur emekli ek ödemeli maaşları ne kadar, Bağkur emekli ek ödemeli maaşlarına zam gelecek mi? sorularının cevabı bu tabloda...