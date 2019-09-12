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Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga

Ankara'da bir kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

12 Eylül 2019 Perşembe 10:27
Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir bağ evinde çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

10 Eylül'de Eray Mert'in (26) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alnınan zanlılardan F.M, Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar M.D, (25), S.D. (20) ve K.L. (19) ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.D. ve K.L, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.D. tutuklandı.

M.D'nin yaklaşık iki ay önce hapisten çıktığı, diğer şüphelilerin de bir çok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Çubuk'a bağlı Taşpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir bağ evinde 10 Eylül'de 5 kişi arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda Eray Mert hayatını kaybetmişti. Şüpheliler F.M, M.D, S.D. ve K.L. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:27
  1. Ankara
  2. cinayet
  3. Çubuk
  4. şüpheli
  5. Zanlı

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