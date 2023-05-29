  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor

Erdoğan'ın seçim zaferini hangi gazete nasıl gördü?

Gerici muhalifler çıldırdı! Seçimi kutlayan kızı taşladılar

Araç sahipleri dikkat, depoları doldurun! Akaryakıta büyük zam geliyor

Dolar, euro, altın! İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı

Dünya bu açıklamayla sarsıldı! "Onlarca Rus hedefini imha ettik"

Alman devi Türk şirketini satın aldı

Rusya'dan vatandaşlar Türkiye için akın akın geliyor! Gelen ziyaretçi sayısında milyar dolarlık yeni rekor artış

Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı
Tarım Bafra Ovası’nda kışlık sebze hasadı tamamlandı
Tarım

Bafra Ovası’nda kışlık sebze hasadı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:30:00 - 2023-05-29 12:31:18
Bafra Ovası’nda kışlık sebze hasadı tamamlandı

Samsun’un Bafra ilçesinde kışlık sebze hasadı tamamlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ovada bu sezon 110 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapıldığını söyledi.

Tosuner, en çok beyaz lahana, hibrit lahana, karnabahar, brokoli, ıspanak, pırasa, turp ve marul üretildiğini belirtti. Ocak ayına kadar havaların sıcak gitmesi nedeniyle verim düşüklüğü yaşandığını anlattı.

Rusya’ya ürün gönderiyor

Türkiye’nin 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadığını hatırlatan Tosuner, “Bafra Ovası’ndan afet illerine de sebze sevk ediyorduk. Bu illerimize günlük ilçeden 500 tona yakın pazarımız vardı. Depremlerin ardından tüketim olmadığından ovada kışlık sebzelerde büyük düşüş yaşandı” dedi. Tosuner, karnabahar, brokoli ve beyaz lahananın Rusya, Ukrayna gibi ülkelere gönderildiğine işaret etti. Kışlık sebzede Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilçesinin Bafra olduğuna dikkat çekti.

Devlet destek olacak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti: “Yaz sezonu başladı, hububat ve çeltiği içine alırsak 280 bin dekar civarında alanda üretim yapılacak. Üretim şehriyiz. Doğal afetler sebebiyle mağdur olan çiftçilerimizin durumlarını telafi edecek güce sahibiz. Devletimizin tarımda bizlere destek olacağına inanıyoruz. Bereketli, kazançlı bir yıl olmasını diliyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23