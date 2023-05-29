Bafra Ovası’nda kışlık sebze hasadı tamamlandı

Tosuner, en çok beyaz lahana, hibrit lahana, karnabahar, brokoli, ıspanak, pırasa, turp ve marul üretildiğini belirtti. Ocak ayına kadar havaların sıcak gitmesi nedeniyle verim düşüklüğü yaşandığını anlattı.

Rusya’ya ürün gönderiyor

Türkiye’nin 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadığını hatırlatan Tosuner, “Bafra Ovası’ndan afet illerine de sebze sevk ediyorduk. Bu illerimize günlük ilçeden 500 tona yakın pazarımız vardı. Depremlerin ardından tüketim olmadığından ovada kışlık sebzelerde büyük düşüş yaşandı” dedi. Tosuner, karnabahar, brokoli ve beyaz lahananın Rusya, Ukrayna gibi ülkelere gönderildiğine işaret etti. Kışlık sebzede Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilçesinin Bafra olduğuna dikkat çekti.

Devlet destek olacak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti: “Yaz sezonu başladı, hububat ve çeltiği içine alırsak 280 bin dekar civarında alanda üretim yapılacak. Üretim şehriyiz. Doğal afetler sebebiyle mağdur olan çiftçilerimizin durumlarını telafi edecek güce sahibiz. Devletimizin tarımda bizlere destek olacağına inanıyoruz. Bereketli, kazançlı bir yıl olmasını diliyorum.”