Bafra Ovası’nda 250 bin dekarda ekilen hububatta hasat dönemi başladı
Samsun’da, Bafra Ovası’nda ekilen hububatın hasadı gerçekleştiriliyor.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası’nda ekim kasım aylarında ekilen buğday ve arpanın hasat olgunluğuna geldiğini söyledi. Ovada hububatın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 250 bin dekar alanda ekildiğini belirten Tosuner, bölgede haziran ayındaki aşırı yağışların etkisiyle kalite ve verimde yüzde 30 civarında düşüş bulunduğuna dikkati çekti.