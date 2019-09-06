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Bafetimbi Gomis'ten Falcao itirafı! 'Transfer öncesinde...'

Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis, sarı kırmızılı takım hakkında konuşurken Fatih Terim ve Radamel Falcao yorumlarında bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 11:43
Bafetimbi Gomis'ten Falcao itirafı! 'Transfer öncesinde...'

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi. Türkiye'ye geldikten sonra beIN Sports'a röportaj veren Fransız futbolcu, eski takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Gomis, ''İstanbul'u çok seviyorum, Türk kültürünü çok seviyorum. Oyuncu arkadaşlarım var, onlarla vakit geçireceğim. Türk arkadaşlarım da var. Türkler bana karşı çok cömertti, bana çok iyi davrandılar.'' diyerek sözlerine başladı.

''FATİH TERİM, BENİM İÇİN EN BÜYÜK KARAKTER''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgüler yağdıran Gomis, ''Fatih Terim, benim için çok büyük bir karakter. Benim için çok şey yaptı. Gerçekten büyük bir karakter. Bir ameliyat geçirmişti, ona geçmiş olsun mesajımı ilettim. Afrika kültürünün Türkiye kültürü ile yakınlığı var. O yüzden Fatih Terim'i çok iyi anlayabiliyorum. Doğum gününü de kutladım. Ona bir sürü futbolcu baba diyordu. Gerçekten çok büyük bir teknik direktör. Bizim jenerasyonda büyük bir etkisi vardı. Yeni jenerasyonla da çok iyi anlaşıyor. Böyle bir antrenör kolay göremezsiniz. Benim için futboldaki en büyük karakter.'' dedi.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU ZOR AMA...''

Sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi grubunu da yorumlayan tecrübeli futbolcu, ''Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray daha kolay bir gruba düşebilirdi. Galatasaray, her şeyi iyi yaptı. Çok iyi transferler geldi. Ancak zor bir grupta. Kaliteli oyuncularla bu takımlara karşı mücadele edecektir. Galatasaray, önceden Juventus'a karşı iyi bir performans sergilemişti. Fatih Terim gibi büyük bir antrenör var. Radamel Falcao gibi büyük bir transfer geldi. Ancak onun da takıma alışması lazım.'' ifadelerini kullandı.

''FALCAO İLE KONUŞTUM, GİTMESİNİ ÖNERDİM''

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao hakkında da konuşan Bafetimbi Gomis, ''Falcao transferi öncesinde konuşmuştuk. Onun Türk futbolu adına büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Konuştuğumuzda Falcao'nun Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söyledim. Genç futbolcular için de onunla antrenman yapmak büyük bir kazanç olacak. Falcao zeki bir oyuncu, ortama çabuk uyum sağlayacaktır. Galatasaray'da kendini evinde hissedecektir. Çok sıcak bir ortam onu bekliyor. Taraftarların sevgisi, Falcao için işleri kolaylaştıracaktır. Diagne'ye de aynı şeyleri söylemiştim ama onda işler biraz farklı gitmişti. Gerçi Diagne, gol kralı olarak ligi tamamlamıştı. Falcao da umarım gol kralı olacak.'' diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:43
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