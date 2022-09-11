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Spor Bafetimbi Gomis kimdir? Kaç yaşındaki, nereli? İşte kariyeri...
Spor

Bafetimbi Gomis kimdir? Kaç yaşındaki, nereli? İşte kariyeri...

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Peki Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor? İşte Bafetimbi Gomis ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler...

Yeniakit Publisher
2022-09-11 20:35:00 -
Bafetimbi Gomis kimdir? Kaç yaşındaki, nereli? İşte kariyeri...

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Peki Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkiide oynuyor? İşte Bafetimbi Gomis ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler...

Galatasaray , eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar'la 1,5 yıllık anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu yeniden Türkiye'ye dönüyor. Gomis'in Galatasaray'la yeniden anlaşmasının ardından Google'da "Bafetimbi Gomis kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi aramalar yapıldı. Gomis ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bafetimbi Gomis kimdir?

Tam adı Bafetimbi Fredius Gomis olan Gomis, 6 Ağustos 1985 yılında Fransa'nın La Seyne-sur-Mer kentinde dünyaya geldi. Senegal asıllı olan Gomis, futbol hayatına Saint-Etienne altyapısında başladı. Burada profesyonel olan golcü futbolcu, daha sonra Fransa'nın önemli takımlarından Lyon'a 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Lyondaki 5 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere'nin yolunu tuttu. Bonservisi elinde olan Gomis, Swansea ile anlaşma sağladı. İngiltere'deki 2. sezonunda Marsilya'ya kiralık olarak gitti. 1 sezon burada forma giydikten sonra Swansea'ye geri döndü. Sonrasında Fransız golcünün yolları Galatasaray ile kesişti.

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 gol kaydetti.

1,84 m boyunda olan Fransız futbolcu sağ ayağıyla oyunuyor. Al Hilal'deki sözleşmesini feshederek bonservisini eline alan Gomis, yeniden Galatasaray'la anlaşarak yeni bir hikayeye başlayan Gomis, Galatasaray bu sezon attığı tüm gollere imza atarak kariyerine yeni bir kariyer eklemeyi ihmal etmiyor...

 

 


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