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Dünya

BAE’nin Türkiye hazımsızlığı

Türkiye’nin Beyrut limanını yeniden inşa etmek için teklif vermesiyle kuduran BAE Prensi bin Zayed, limanı yeniden yapıp, 25 yıl bakımını üstlenmeyi taahhüt etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:04:00 - 2020-08-10 14:04:33
BAE’nin Türkiye hazımsızlığı

 Münübe Yılmaz 

Lübnan’a önceki gün çıkarma yapıp facia için her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Türkiye’nin dost eli, Ankara düşmanlığıyla hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kudurttu.

Veliaht Prens bin Zayed’e bağlı çalışan BAE eğitim ve medya merkezi, twitter’dan bir paylaşım yapıp, Beyrut limanını inşa etmeyi ve 25 yıl boyunca bakımından sorumlu olmayı taahhüt ettiklerini duyurdu.

Lübnan’daki Türk sempatisinden rahatsız olan ve ülkede kurdukları paravan medya şirketleriyle her konuda Türkiye karalaması yapan BAE’nin Ankara’nın ülkedeki etkisinin daha da artmasından korktuğu için limanı yeniden inşa teklifinde bulunduğu belirtildi. Beyrut limanını Türkiye’nin yapıp güvenliğini üstlenmesinin BAE’nin tüm sinsi planlarını boşa çıkaracağını bilen Prens bin Zayed’in bu konuda Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’ı iknaya çalıştığı da ifade edildi.

Öte yandan; Lübnan’a gönderilen Türk yardımlarından rahatsız olan ve buna engel olmaya çalışan BAE’nin elindeki medya, Türk yetkililerin önceki günkü Beyrut ziyaretini ya görmedi ya da şov olarak değerlendirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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