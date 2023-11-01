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Ekonomi BAE'nin Türkiye hamlesini duyan Almanya harekete geçti! Ankara'ya ortaklık teklifinde bulundular
Ekonomi

BAE'nin Türkiye hamlesini duyan Almanya harekete geçti! Ankara'ya ortaklık teklifinde bulundular

Yeniakit Publisher
2023-11-01 11:49:00 - 2023-11-01 11:58:51
BAE'nin Türkiye hamlesini duyan Almanya harekete geçti! Ankara'ya ortaklık teklifinde bulundular

BAE, Türkiye'deki yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmaya hazırlanırken Almanya'dan flaş bir adım geldi. Almanya, güneş paneli üretimi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak için önemli bir teklifte bulundu.

Almanya'dan Türkiye'ye ortak yenilenebilir enerji yatırımları teklifi geldi. Kendisi de bir güneş paneli üreticisi olan Almanya, Türkiye ile iş birliği yapmak isterken, Uluslararası İklim Koruma Girişimi kapsamında 231,88 milyon dolar mali destek sağlanacak.

Bu yıl 10-12 güneş santrali kurmayı planlayan Almanya, güneş paneli üretimi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı hedefliyor. İki ülkenin kaynaklarını birleştirmesi ve deneyimlerini paylaşması gündemde. Yine rüzgâr enerjisi ve yeşil hidrojen üretimi konusunda da iş birliğine gidilmesi bekleniyor. Almanya, Türkiye'ye ortak yenilenebilir enerji yatırımları teklifiyle geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck'in gündeminde yenilenebilir enerji alanında Türkiye ile gerçekleştirilmesi muhtemel iş birliği vardı. Bu kapsamda Almanya, Uluslararası İklim Koruma Girişimi kapsamında Türkiye'ye 231,88 milyon dolar mali destek sağlayacak.

Yenilikçi projelere destek

Fon kredi ve yatırım maliyeti sübvansiyonları şeklinde sağlanacak. Sağlanan destek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında enerji sektörünün karbondan arındırılmasını teşvik etmek için kullanılacak. Fonun amacı her iki ülkede de karbondan arındırmayı ilerletmek, enerji sektöründe karşılıklı deneyim alışverişini, ekonomik işbirliğini teşvik etmek ve ortak projeler geliştirmek. Almanya ayrıca Türkiye'deki yenilikçi projelere yatırım maliyeti desteği verecek.

İşbirliği gündemde

Almanya bu yıl içerisinde 10-12 güneş santrali kurmayı planlıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kendisi de bir güneş paneli üreticisi olan Almanya bu kapsamda güneş paneli üretiminde önemli atılımlar yapan Türkiye ile iş birliği içerisinde olmak istiyor. İki ülkenin kaynaklarını birleştirmesi, deneyimlerini paylaşması gündemde. Güneş enerjisinin yanı sıra rüzgâr enerjisi ve yeşil hidrojen üretimi konusunda da iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

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