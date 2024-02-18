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Dünya BAE'nin ticareti tarihi zirvesinde! Yenileme planından dolayı: 3,5 trilyon dirhem! BAE devleti rakiplerini solladı
Dünya

BAE'nin ticareti tarihi zirvesinde! Yenileme planından dolayı: 3,5 trilyon dirhem! BAE devleti rakiplerini solladı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 20:29:00 - 2024-02-18 20:34:28
BAE'nin ticareti tarihi zirvesinde! Yenileme planından dolayı: 3,5 trilyon dirhem! BAE devleti rakiplerini solladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ekonomik başarılarını pekiştirmeye devam ediyor. 2023 yılında tarihi bir rekora ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, ülkenin petrol dışı dış ticaretinin 2023 yılında tarihi bir rekora ulaşarak 3,5 trilyon dirheme yükseldiğini duyurdu. Bu gelişme, BAE'nin ekonomik tarihinde önemli bir milat olarak kaydedildi.

Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, "X" platformunda yaptığı açıklamada, uluslararası ticaretteki küresel düşüşe rağmen, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı raporlarına atıfta bulunarak bu başarının altını çizdi. 2023'ün başında ülkenin rekor bir ekonomik yıl geçireceği öngörüsünde bulunan Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, BAE'nin kapsamlı ortaklık anlaşmaları sayesinde yeni iş birliği köprüleri kurduğunu ve bu sayede hedefe ulaştığını belirtti.

BAE'nin en önemli on ticaret ortağıyla dış ticaretinin %26 arttığı, Türkiye ile ticaretin %103, Hong Kong - Çin ile %47 ve Amerika Birleşik Devletleri ile %20 artış gösterdiği ifade edildi. Şeyh Mohammed, bu başarıların hepsinin sadece bir yıl içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Bu başarı, BAE'nin uluslararası ticaretteki güçlü konumunu pekiştiriyor ve ekonomik taahhütlerini sürdürdüğünü gösteriyor. Şeyh Mohammed, BAE'nin yaptıkları ve yapacaklarıyla konuşmaya devam edeceğini belirterek, "Yaptığımızı söylemek yerine, yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla konuşmaya devam ediyoruz." dedi.

BAE'nin bu tarihi başarısı, petrol dışı sektörlerdeki çeşitliliğin ve uluslararası iş birliklerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu, aynı zamanda ülkenin ekonomik sürdürülebilirliğe ve çeşitliliğe olan bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
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