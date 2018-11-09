0553 313 94 23
impression

BAE'nin sinsi Suriye planı! Gizlice görüştüler

Ortadoğunun çıbanbaşı olan Amerikan kuklası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, katil Esed yönetimiyle Abu Dabi’de gizlice bir görüşme gerçekleştirdi. BAE’nin Suudi Arabistan ile Suriye üzerindeki İran etkisini kırmak ve Müslüman Kardeşler’e karşı yeni stratejiler geliştirmek istediği belirtiliyor. İlk somut adım BAE’nin Şam Büyükelçiliği’ni açması olacak.

09 Kasım 2018 Cuma 07:46
BAE'nin sinsi Suriye planı! Gizlice görüştüler

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, bölgesel ortağı Suudi Arabistan'la birlikte, Ortadoğu'da Müslüman Kardeşler hareketini ve Suriye'de İran varlığını hedef alan bir projeyi uygulamaya soktuğu iddia edildi. İddiaya göre, BAE ile Esed rejimi arasında Abu Dabi'de geniş kapsamlı gizli görüşmeler yapıldığı belirtildi. ABD öncülüğünde kurulacak ve İran'ı hedef alacağı belirtilen Arap NATO'su projesiyle aynı dönemde görüşmelerin yürütülmesi, Şam'ı da kurulacak yeni bölgesel ittifaka dahil etme çabası olarak yorumlandı. Abu Dabi yönetiminin Esed rejimiyle görüşmelerinde öncelikli hedefin, ülkedeki seküler Baas rejimini yeniden diriltmek ve güçlendirmek olduğu değerlendiriliyor.

İhvan'ı hedef alacak

BAE ile Esed rejimi arasında kurulacak ittifakının öncelikli hedefinin, bölgede geniş toplumsal desteğe sahip olan Müslüman Kardeşler Hareketinin (İhvan) faaliyetlerini engellemek olduğu belirtiliyor. Esed rejimi yakın zaman önce İhvan'la mücadeleyi öncelikli hedefi ilan eden bir yasayı yürürlüğe sokmuştu. Bilindiği üzere Riyad ve Abu Dabi, Mısır'da İhvan hareketine mensup Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik 2013 yılında yapılan askeri darbeye ve Sisi rejimine tam destek vermişti.

İran etkisini kırmak istiyor

Abu Dabi ve Riyad yönetiminin ikinci hedefi ise, Şam üzerindeki İran etkisini kırmak. İki başkentin 2011 sonrası Şam rejiminin zayıflamasıyla İran etkisinin ülkede arttığını ve eğer Şam rejimi güçlendirilirse, İran etkisinin de gerileyeceğine ilişkin hesaplar yaptığı belirtiliyor. Planın, ABD'nin İran'a yönelik baskı ve çevreleme stratejisinin bir yan unsuru olarak görüldüğü de belirtilmekte.

Şam büyükelçiliğini yeniden açacak

BAE yönetiminin Esed rejimine somut destek göstergesi olacak şekilde kısa zaman içinde Şam'daki büyükelçiliğini de yeniden hizmete almaya hazırlanıyor. Bu çerçevede teknik çalışmaları tamamlamak üzere Abu Dabi'den bir ekibin Şam'a gönderildiği belirtiliyor.

Fırat'ın doğusuna yardım

BAE'nin ortağı Suudi Arabistan'ın da Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK işgali altındaki bölgelere yeniden inşa bahanesiyle yüz milyonlarca dolar yardımda bulunduğu biliniyor. Son olarak Ekim ayında Riyad yönetiminin söz konusu bölgeye 100 milyon dolar daha yardım gönderdiği ortaya çıkmıştı. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 07:46
  1. Muhammed bin Zayed
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Suriye
  4. Esed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binbaşı Kurt ve 28 şehidin katili öldürüldü!
    1. Binbaşı Kurt ve 28 şehidin katili..
    2. Erdoğan 'Baruthane Millet Bahçesi''nin..
    3. Başkan Uysal: 40. Maratonu'nda 10 bin..
    4. BAE'nin sinsi Suriye planı! Gizlice..
    5. Skandal! PKK sempatizanına ödül..
    6. FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    7. İbrahim Kalın'a yeni görev... Atama..
    8. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    9. Trump'a çok kötü haber!
    10. Sayı 4 bini aştı... 30 binlik paket..
    11. O ilimizde görülmüştü... Korkutan..
    12. Hükümet hazırladı… Tüm kesimlerin..
    13. Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem..
    14. Kıdemde ‘giriş-çıkış’ oyunu bitiyor
    15. Önce Şanlıurfa sonra Sakarya'da ele..
    16. Bağışına da özendirene de hapis geliyor
    17. Yer Konya... Bir anda alevlere teslim..
    18. O polis böyle konuştu: Basiretsizlik
    19. "Cemal'i son arzusundan mahrum ettiler"
    20. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak..
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?