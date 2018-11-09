BAE'nin sinsi Suriye planı! Gizlice görüştüler

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, bölgesel ortağı Suudi Arabistan'la birlikte, Ortadoğu'da Müslüman Kardeşler hareketini ve Suriye'de İran varlığını hedef alan bir projeyi uygulamaya soktuğu iddia edildi. İddiaya göre, BAE ile Esed rejimi arasında Abu Dabi'de geniş kapsamlı gizli görüşmeler yapıldığı belirtildi. ABD öncülüğünde kurulacak ve İran'ı hedef alacağı belirtilen Arap NATO'su projesiyle aynı dönemde görüşmelerin yürütülmesi, Şam'ı da kurulacak yeni bölgesel ittifaka dahil etme çabası olarak yorumlandı. Abu Dabi yönetiminin Esed rejimiyle görüşmelerinde öncelikli hedefin, ülkedeki seküler Baas rejimini yeniden diriltmek ve güçlendirmek olduğu değerlendiriliyor.

İhvan'ı hedef alacak

BAE ile Esed rejimi arasında kurulacak ittifakının öncelikli hedefinin, bölgede geniş toplumsal desteğe sahip olan Müslüman Kardeşler Hareketinin (İhvan) faaliyetlerini engellemek olduğu belirtiliyor. Esed rejimi yakın zaman önce İhvan'la mücadeleyi öncelikli hedefi ilan eden bir yasayı yürürlüğe sokmuştu. Bilindiği üzere Riyad ve Abu Dabi, Mısır'da İhvan hareketine mensup Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik 2013 yılında yapılan askeri darbeye ve Sisi rejimine tam destek vermişti.

İran etkisini kırmak istiyor

Abu Dabi ve Riyad yönetiminin ikinci hedefi ise, Şam üzerindeki İran etkisini kırmak. İki başkentin 2011 sonrası Şam rejiminin zayıflamasıyla İran etkisinin ülkede arttığını ve eğer Şam rejimi güçlendirilirse, İran etkisinin de gerileyeceğine ilişkin hesaplar yaptığı belirtiliyor. Planın, ABD'nin İran'a yönelik baskı ve çevreleme stratejisinin bir yan unsuru olarak görüldüğü de belirtilmekte.

Şam büyükelçiliğini yeniden açacak

BAE yönetiminin Esed rejimine somut destek göstergesi olacak şekilde kısa zaman içinde Şam'daki büyükelçiliğini de yeniden hizmete almaya hazırlanıyor. Bu çerçevede teknik çalışmaları tamamlamak üzere Abu Dabi'den bir ekibin Şam'a gönderildiği belirtiliyor.

Fırat'ın doğusuna yardım

BAE'nin ortağı Suudi Arabistan'ın da Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK işgali altındaki bölgelere yeniden inşa bahanesiyle yüz milyonlarca dolar yardımda bulunduğu biliniyor. Son olarak Ekim ayında Riyad yönetiminin söz konusu bölgeye 100 milyon dolar daha yardım gönderdiği ortaya çıkmıştı. (Yeni Şafak)