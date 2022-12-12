BAE'nin "Raşid" uzay aracı Ay'a gönderildi

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre BAE'nin, "Raşid" adlı uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden, Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Habere göre, uzay aracının yaklaşık 5 ay sonra Ay'a ulaşması bekleniyor.

BAE'nin 30 Kasım'da keşif amacıyla göndereceği uzay aracını fırlatma tarihi iki kez ertelenmişti.

Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi, daha önce uzay aracının Ay'ın yüzeyine ulaşmasının 5 ay, temel keşif görevinin ise Ay günüyle 14,5 gün süreceğini açıklamıştı.

Uzay aracının, ayın jeolojik yapısı, kayalar, plazma, toz, Ay toprağı ile ilgili araştırmalar ve yeni teknikler geliştirilmesi için veri toplama gibi görevler yürüteceği ifade ediliyor.

Uzay araştırmaları alanında rol almak isteyen BAE, Ay'a araç gönderen ilk Arap ülkesi oldu.