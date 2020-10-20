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Dünya BAE'nin petrolünü Avrupa'ya İsrailli bir firma taşıyacak
Dünya

BAE'nin petrolünü Avrupa'ya İsrailli bir firma taşıyacak

İsrail ile normalleşme sürecine giren ve büyükelçilik talebinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), petrolünü de İsrailli bir firma taşıyacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:38:00 -
BAE'nin petrolünü Avrupa'ya İsrailli bir firma taşıyacak

ABD'nin öncülüğünde İsrail'le ilişkileri normalleştirme adına anlaşma imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), petrolünü de Avrupa'ya taşınması için İsrailli bir firma ile anlaştı.

BAE'nin petrolünü İsrailli firma taşıyacak

İsrail'e ait Asya-Avrupa Boru Hattı Şirketi (EAPC) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) petrolünün Avrupa'ya taşınması için MED-RED Land Bridge mutabakat zaptı imzaladı.

EAPC ile İsrailli ve BAE'li iş adamlarının ortaklaşa kurduğu MED-RED Land Bridge şirketi arasında bu sabah Abu Dabi'de yapılan imza töreninde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Mali İşler Bakanı Ubeyd Bin Humaid el-Tayer hazır bulundu.

Suudi Arabistan topraklarından geçecek

Söz konusu mutabakat zatıyla BAE petrolünün İsrail'in güneyindeki Eilat Aşkelon Boru Hattı üzerinden Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.
BAE petrolünün gemi veya Suudi Arabistan topraklarından geçecek bir boru hattıyla Kızıldeniz kenarında yer alan Eilat kentine ulaştırılmasının planladığı belirtiliyor.

Böylece BAE petrolünün daha kısa sürede ve daha az maliyetle Avrupa pazarına aktarılacağı belirtiliyor.

İsrail'in Globes gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Suud petrolünün İsrail üzerinden Akdeniz'e oradan da Avrupa ve Güney Amerika'ya ulaştırılması için İsrail ile Suudi Arabistan arasına petrol boru hattı inşa edilmesini öngören bir projeyi BAE aracılığıyla Riyad'a sunacağını yazmıştı.

BAE'den İsrail'de büyükelçilik talebi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulunmuştu.

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