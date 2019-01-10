BAE'nin bir yalanı ortaya çıktı! Dünyaya rezil oldular

Orta Doğu'nun şımarık çocuğu İsrail ile yatıp kalkan Birleşik Arap Emirlikleri idarecilerinin bir foyası daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 2019'a dair pasaport verileri ve 'Küresel Pasaport Sıralaması' raporu yayınlandı. Türk medyasına yansıyan raporlarda birinci sırayı Birleşik Arap Emirlikleri alıyor.

Abu Dabi Prensi Muhammed bin Zayid, Aralık ayında pasaport sıralamasıyla alakalı, birinci sırada olduklarını halka açıklamıştı. Ancak gerçek raporlar bin Zayid'in aksini söylüyor. Kanada merkezli danışmanlık şirketine ödeme yaparak, kendilerinin birinci gösterdikleri ise Orta Doğu'da gündem olmaya devam ediyor.

B2Press'e göre BAE ilk sırada

Kanada merkezli danışmanlık şirketi Arton Capital’in hazırladığı ‘Passport Index' web sitesinde yayınlanan ülke pasaportlarının vizesiz ya da kapıda vizeyle seyahat edilebilen ülke sayısı dikkate alınarak hazırlanan ‘Küresel Pasaport Sıralaması' (Global Passport Power Rank) 2019 Ocak sonuçları açıklandı. B2Press tarafından analiz edilen listeye göre; Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırayı alıyor.

Arton Capital'e göre, listenin başında ise vizesiz olarak 167 ülkeye seyahat edilebilen pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 166 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Almanya ve 165 ülke ile Singapur takip ediyor. Listenin son sırasında ise yalnızca 5 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Afganistan pasaportu yer alıyor.

Gerçek raporlar farklı sonuçlar veriyor

CNN'nin haberine göre, her ülkenin pasaportunun diğer ülkelere girme potansiyelini periyodik olarak gözden geçiren Dünya Endeksine göre, Japonya üst üste ikinci kez ilk sırayı korudu, çünkü Japonya pasaportuna sahip bir kişi vize olmadan 190 ülkeye seyahat edebiliyor.

Henley Pasaport İndeksi şirketinin raporuna göre, Güney Kore ikinci sırayı Singapur ile paylaştı, bu iki ülke pasaportuna sahip kişiler, 189 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyorlar.

Raporda, Birleşik Arap Emirlikleri pasaportunun ise dünyanın en güçlü on pasaport listesinden çıkarak 22. sıraya yerleştiğini açıkladı. BAE pasaportu ile kişiler 164 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorlar.

Yeni sınıflandırmadaki (2019) ilk on pasaport şöyle:

1 Japonya (190 ülke)

2 Singapur ve Güney Kore (189 ülke)

3 Fransa ve Almanya (188 ülke)

4 Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç (187 ülke)

6 Avusturya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsviçre, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (185 ülke)

7 Belçika, Kanada, Yunanistan ve İrlanda (184 ülke)

8 Çek Cumhuriyeti (183 ülke)

9 Malta (182 ülke)

10 Avustralya, İzlanda ve Yeni Zelanda (181 ülke)

En zayıf pasaportlar:

99 Filistin ve Sudan

100 Eritre

101 Yemen

102 Pakistan

103. Somali ve Suriye

104. Afganistan ve Irak

Kaynak: Milligazete