BAE’lilerden beklenmedik Türkiye hamlesi! Israrla ortak olmak istiyorlar

Bloomberg HT yayınına katılan Servo Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kiziroğlu, Körfez bölgesinde Türkiye'de yatırım yapılması kararı alındığını hatırlatarak, "Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden arayarak Türkiye'den şirketlere ortak olmak isteyen çok kişi var" diye konuştu.

Kredi piyasasının henüz açılmadığını, dolar bazında yüzde 5 küçüldüğünü dile getiren Servo Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, Körfez bölgesi ile yapılan anlaşmaları işaret ederek, söz konusu bölgeden Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen çok kişi olduğunu aktardı.

Bloomberg HT yayınına katılan Kiziroğlu, yurt dışı perspektifinden bakıldığında güzel gelişmeler olduğunu belirten Kiziroğlu, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini aktararak, "Bankalar onlardan borç alacak, reel sektöre verecek. Belki devlete borç verecekler ama onun dışında her gün birileri arıyor. Türkiye'de yatırım yapılacak şirket arıyoruz diyor. BAE'den para getirerek şirketlere ortak olmak isteyen çok kişi var" diye konuştu.

Söz konusu bölgede 'Türkiye'de yatırım yapılacak' kararı alınmış olduğunu dile getiren Kiziroğlu, "Para gelip başı boş akmayacak, şirketlere ortak olalım sonra şirketleri alıp o bölgede büyütelim diyorlar. Büyük ihtimal bunlar arasında alt yapı yatırımları, büyük şirketlere ortaklık vardır diye düşünüyorum" dedi.

Finansmana erişim konusunda, banka regülasyonlarının durumu biraz zorladığını belirten Kiziroğlu, bunlardan geri dönüldükçe finansmana erişimin düzeleceğine inandığını, finansal yeniden yapılandırma anlaşmalarının geri getirilmesinin piyasaların önünü açacağını da sözlerine ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO