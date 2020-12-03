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Dünya BAE'liler soluğu Ağlama Duvarı'nda aldı
Dünya

BAE'liler soluğu Ağlama Duvarı'nda aldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı bir grup, ziyaret gerçekleştirdi. Diğer taraftan İsrail basını Suudi Arabistan ve Umman’ın normalleşme için sırada olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:47:00 -
BAE'liler soluğu Ağlama Duvarı'nda aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudilerin de en kutsal mekanı sayılan Harem-i Şerif'in güneybatı duvarını ziyaret eden BAE'liler, alanın sorumlusu Hahamlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Tanıklar, bölgeyi ziyaret eden BAE'lilerin Ağlama Duvarı'nda BAE bayrağı açtıklarını aktardı.

BAE'li grubun Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmediğini ifade eden tanıklar, söz konusu grubun işgal altındaki Doğu Kudüs'ten ayrılarak Batı Kudüs'ün farklı noktalarında geziye çıktıklarını belirtti.

BAE'nin İsrail ile normalleşmesini protesto eden Filistinliler, daha önce Mescid-i Aksa'ya ziyaret eden BAE'lilere tepki göstermişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman ve Suudi Arabistan var.

 

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