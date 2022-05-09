BAE'liler o Türk için Türkiye'ye geliyor! Alıp hemen gitmek istiyorlar

TFF 2. Lig ekibi Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, ağabeyi Şenol Güneş'e birçok teklif geldiğini açıkladı. Güneş, "Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'dan St. Etienne istiyor" dedi.



Trabzonspor'da 38 yıl önce alınan şampiyonlukta kadroda bulunan ve şu anda TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu.

Ağabeyi Şenol Güneş'in isminin TFF başkanlığıyla anılmasıyla ilgili de konuşan Bahaddin Güneş, "Şenol Hoca'yı Beşiktaş çok istedi. Çünkü orada 2 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş camiası onu çok seviyor. Onun konumu ne olacak bilmiyorum. Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'dan St. Etienne istiyor. Hocanın kafası karışık, şu an beklemede. Ben şu an için mümkün olamayacağını düşünüyorum. Düşüncem yurt dışına gider, bir senesini orada geçirip daha sonra TFF Başkanlığını düşünebilir" dedi.

Ligue 1'in ilk sezonu, 11 Eylül 1932 tarihinde (1932-33 sezonunda) Division 1 adını almadan önce National adıyla başlamıştır. 2002 yılında ismi Ligue 1 olarak değişmiştir. Lig tarihi boyunca 19 farklı takım şampiyonluğa ulaşırken, 10 şampiyonluk yaşayan Saint-Étienne ve PSG lig tarihinin en başarılı takımları konumundadır. Ligin tamamlanan son sezonu olan 2021-22 sezonunda ise Paris Saint-Germain şampiyonluğa ulaşan takım olmuştur.