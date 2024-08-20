BAE'liler duyurdu: Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası... BAE'den uyarısı yapıldı!

Wall Street Journal, Suriye rejimi hükümetinin bir danışmanı ve Avrupalı ​​bir güvenlik yetkilisinin, Suriye rejiminin İran'a bir savaşa sürüklenmek istemediğini bildirdiğini söylediğini aktararak, direniş ekseninin İsrail'e tepkisindeki gecikmenin nedenlerinden olabileceğini belirtti.

Gazetenin kaynaklarına göre Esad rejiminin kapsamlı bir savaşa girme konusundaki isteksizliği, yıllardır kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı.

BAE'li iki kaynağa göre , BAE, Gazze'deki savaşın ilk günlerinden bu yana Beşar Esad rejimini savaşa müdahale etmemesi veya Suriye topraklarından İsrail'e yönelik saldırılara izin vermemesi konusunda uyardı.