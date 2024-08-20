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Dünya BAE'liler duyurdu: Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası... BAE'den uyarısı yapıldı!
Dünya

BAE'liler duyurdu: Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası... BAE'den uyarısı yapıldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-20 20:43:00 - 2024-08-21 08:30:23
BAE'liler duyurdu: Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası... BAE'den uyarısı yapıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki BAE'li yetkilileri uyardı... Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası gündeme gelirken Wall Street Journal tarafından Suriye rejiminin İran'a bir savaşa sürüklenmek istemediğini tahmin ediliyor. Araplar ise saldırılara izin vermemesi konusunda uyardı.

 Wall Street Journal, Suriye rejimi hükümetinin bir danışmanı ve Avrupalı ​​bir güvenlik yetkilisinin, Suriye rejiminin İran'a bir savaşa sürüklenmek istemediğini bildirdiğini söylediğini aktararak, direniş ekseninin İsrail'e tepkisindeki gecikmenin nedenlerinden olabileceğini belirtti.

Gazetenin kaynaklarına göre Esad rejiminin kapsamlı bir savaşa girme konusundaki isteksizliği, yıllardır kendisine uygulanan yaptırımlar nedeniyle ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı.

BAE'li iki kaynağa göre , BAE, Gazze'deki savaşın ilk günlerinden bu yana Beşar Esad rejimini savaşa müdahale etmemesi veya Suriye topraklarından İsrail'e yönelik saldırılara izin vermemesi konusunda uyardı.

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Global Çete Savaşır görüntüsü altında herkesle pazarlık yapıyor. Bölgemizde komşu topraklarını rüşvet olarak pazarlıyor. Benimkini ona, onunkini bana!! Bize düşen, bir türlü müsade etmedikleri, komşularla BARIŞ

Koparan

BAE'nin arkasında kim var? Siyonit israil..! Suriye Iranla atan acilsin siyonistin ilk hedefi sensin. Aptallik suriyenin yaptigi. Turkiye ile madaya otursana.
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