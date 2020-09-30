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Dünya BAE'li isimden akılalmaz Filistin açıklaması
Dünya

BAE'li isimden akılalmaz Filistin açıklaması

BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ülkesinin İsrail ile yaptığı normalleşme sözleşmesini eleştiren Filistin yönetimine çirkin sözlerle saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:06:00 -
BAE'li isimden akılalmaz Filistin açıklaması

İsrail ile normalleşme anlaşması yaparak Filistin davasını satan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Müslüman ülkelerde büyük infiale neden olan hamlesini meşrulaştırmak için akılalmaz yollara başvuruyor. Son olarak BAE, Filistin’i nankörlükle itham ederek anlaşmadan dolayı mutlu olunması gerektiğini savundu.

BAE’nin Washington Büyükelçisi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in yakın isimlerinden Yusuf el-Uteybe, ABD’li ve İsrailli yetkililerle bir telekonferans görüşmesi yaptı.

Yeni Şafak’ın Maariv gazetesine aktardığı haberine göre el-Uteybe, görüşmede Filistin’i adeta şikayet etti. Normalleşme projesinin önde gelen isimleriyle toplantı yapan BAE’li isim, Filistinlileri “nankörlükle” suçladı.

Toplantı sırasında, BAE ile İsrail’in normalleşmesine karşı çıkan herkese nefret kusan el-Uteybe, Filistin yönetiminin anlaşmadan mutlu olması gerektiğini savundu ve, “Filistinlilerin imzalanan anlaşmadan ihanete uğramış duygusu taşımaları ironik, halbuki ilhakı engellediği için mutlu olmalılar” diye konuştu.

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