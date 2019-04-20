BAE'li casusların kaldıkları ev tespit edildi! İstanbul'da yakalanan BAE'li casusların Esenyurt'ta kaldıkları ev tespit edilirken kullandıkları otomobil de bulundu.

İstanbul'da MİT-polis işbirliği ile yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) casusları Esenyurt'ta kaldığı ev ile Türkiye'ye gelirken kullandıkları otomobil tespit edildi. Casusların, Bulgaristan üzerinden Türkiye gelirken kullandıkları araç kaldıkları sitenin otoparkında görüntülendi. İstanbul Polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'in yaptığı operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına çalışan iki casus gözaltına alınmıştı. Araç Bulgar plakalı Gözaltına alınan casuslardan Samir Şaban'ın Türkiye'de kaldığı evin Esenyurt'ta olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta Şaban'ın kaldığı ev görüntülendi. Site sakinlerinden edinilen bilgiye göre, Şaban'ın binada 6'ncı katta oturduğu ve ailesiyle kaldığı öğrenildi. Ajanların Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldikleri söylenilen Bulgaristan plakalı araç da sitenin otoparkında görüntülendi.

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