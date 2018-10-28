BAE'li başkan İsrailli bakanın içine düştü! Büyük tepkiye neden oldu

Teröristbaşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyareti büyük tartışmalara neden olmuştu. İsrail'in Maskat hükümeti tarafından resmen tanınması anlamına gelen bu ziyaret tepkilere yol açarken, ziyartte çekilen bir kare fotoğraf tartışmaları alevlendirdi.

BAE'li başkan, İsrailli spor bakanıyla el ele diz dize

Netanyahu'nun Umman SultanıKâbus bin Said ile görüştüğü sırada ekibi de temsilcilerle diplomatik temaslarını sürdürüyordu. Onlardan biri de İsrail Kültür Ve Spor Bakanı Miri Regev oldu.

Regev, Dubai'de, BAE Judo Federasyonu Başkanı Nasser el-Tamimi ile bir araya geldi ve adeta İsrailli bakan el-Tamimi ile el ele diz dize oturdu.

Büyük tepkiye neden oldu

Görüşme sırasında çekilen bir kare fotoğraf gündeme bomba gibi düşerken, görüşmenin BAE'de yapılan haremlik selamlık yapılan görüşmelere hiç benzememesi ve el-Tamimi'nin halinden memnun tavırları tepkilere neden oldu.