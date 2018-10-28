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BAE'li başkan İsrailli bakanın içine düştü! Büyük tepkiye neden oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Umman ziyareti büyük yankı uyandırırken, bir Arap ülkesinin daha İsrail'i resmen tanıması tepkilere neden oldu. BAE'li federasyon başkanı ise İsrailli spor bakanıyla el ele diz dize oturdu.

28 Ekim 2018 Pazar 20:05
BAE'li başkan İsrailli bakanın içine düştü! Büyük tepkiye neden oldu

Teröristbaşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyareti büyük tartışmalara neden olmuştu. İsrail'in Maskat hükümeti tarafından resmen tanınması anlamına gelen bu ziyaret tepkilere yol açarken, ziyartte çekilen bir kare fotoğraf tartışmaları alevlendirdi.

BAE'li başkan, İsrailli spor bakanıyla el ele diz dize

Netanyahu'nun Umman SultanıKâbus bin Said ile görüştüğü sırada ekibi de temsilcilerle diplomatik temaslarını sürdürüyordu. Onlardan biri de İsrail Kültür Ve Spor Bakanı Miri Regev oldu.

Regev, Dubai'de, BAE Judo Federasyonu Başkanı Nasser el-Tamimi ile bir araya geldi ve adeta İsrailli bakan el-Tamimi ile el ele diz dize oturdu.

Büyük tepkiye neden oldu

Görüşme sırasında çekilen bir kare fotoğraf gündeme bomba gibi düşerken, görüşmenin BAE'de yapılan haremlik selamlık yapılan görüşmelere hiç benzememesi ve el-Tamimi'nin halinden memnun tavırları tepkilere neden oldu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:05
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  11. BAE Judo Federasyonu Başkanı Nasser el-Tamimi
  12. Nasser el-Tamimi
  13. Umman Sultanı
  14. İsrail Kültür Ve Spor Bakanı Miri Regev

YORUM YAZ

  • Anti laykAnti layk2 dk önce
    Kafir tohumu. Sizi eşcinsel dönme ab abd ve itraili beraber gömeliyiz
  • halil45halil455 dk önce
    ben diyorum bana kimse inannmiyor, bu arap ülkelerinin gizli cekilmis cinsel videolari mossadin elinde, yani arap ülkeleri esir durumda bu ülkelere istediklerini yaptirirlar, simdi anlayirmiyosunuz yani biz bile arap ülkelerini kurtaramayiz.
  • Yörük Yörük 7 dk önce
    Tüüü Allah bildiği gibi yapsın,
  • tarıktarık11 dk önce
    görüşmeden sonra abazayım gel diye birene mesaj atmıştır.
  • hüsamettinhüsamettin17 dk önce
    Peşinde koştuğunuz, toz kondurmadığınız Arap Milletinden değil mi bunlar?
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