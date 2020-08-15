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BAE'li bakandan İsrail'in ilhak planının askıya alınmasının "geçici" olduğu açıklaması

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş: - "Pek çok Avrupa ve Arap ülkesiyle yaptığımız temaslar sonucu ilhak meselesinin saatli bomba olduğunu gördük. Herkes bu konuda endişeliydi. Biz de bunu ortadan kaldırdık ve vakit kazandık. Bunun sonsuza kadar süreceğini söylemiyorum ama bize gerçekten vakit kazandıracak. Aksi taktirde iki devletli çözüm ölecek"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:53:37 -
BAE'li bakandan İsrail'in ilhak planının askıya alınmasının "geçici" olduğu açıklaması

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, İsrail'in ilhak planını askıya almasının geçici olduğunu ve sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Amerikan CNN Televizyonu'na konuşan Gargaş, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesi planını "durdurdukları" yönündeki açıklamalarıyla çelişen ifadeler kullandı.

Gargaş, "Pek çok Avrupa ve Arap ülkesiyle yaptığımız temaslar sonucu ilhak meselesinin saatli bomba olduğunu gördük. Herkes bu konuda endişeliydi. Biz de bunu ortadan kaldırdık ve vakit kazandık. Bunun sonsuza kadar süreceğini söylemiyorum ama bize gerçekten vakit kazandıracak. Aksi taktirde iki devletli çözüm ölecek." dedi.

İsrail'le imzaladıkları normalleşme anlaşmasını "tarihi bir ilerleme" ve "stratejik bir dönüşüm" olarak nitelendiren Gargaş, "İki devletli çözüm müzakereleri için vakit kazandık. Filistin yönetimini bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Abu Dabi'nin ilhak planını tamamen durdurma konusunda nüfuza sahip olup olmadığı sorusuna Gargaş, "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez." cevabını verdi.

Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Yardımcısı Ömer Seyf Gubaş ise The Independent Gazetesi'ne verdiği demeçte, İsrail'in, ileride işgal altındaki toprakları ilhak etmeyeceğine dair ellerinde kesin bir teminat olmadığını ifade etti.

Gubaş, İsrail'le kurulacak diyalog ve iş birliğinin Filistin-İsrail çatışmasının nihai çözümüne zemin hazırlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE haber ajansı WAM'da yayımlanan, ABD-İsrail-BAE ortak açıklamasının Arapça nüshasında, İsrail'in ilhak planını "durduracağı" ibaresi yer almıştı.

Anlaşmayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, "ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, ilhak planının durdurulması konusunda anlaşma sağlandı." ifadesini kullanmıştı.

BAE basını ilhakın "askıya alınması" yerine "durdurulması" ibaresine vurgu yaparken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilhak planının ertelendiğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı.

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