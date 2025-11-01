  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!
Dünya

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünya iki yılı aşkın süredir Siyonist terör devleti İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı dehşetle izlerken, İsrail’in müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan’da kendilerine bağlı Hızlı Destek Birlikleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri katliamlarla, adeta dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyor.

Haftalardır El Faşir şehrini ele geçirerek şehirde ve bölgedeki yerleşim yerlerinde, Siyonistleri bile gölgede bırakacak vahşi katliamlara imza atan BAE destekli Hızlı Destek Birlikleri dünya ve İslam ülkelerinde bu ülkeye yönelik öfkeyi artırıyor.

TEHDİT DİLİ BİLE SİYONİST AĞZI!

BAE ve onun Siyonist yardakçısı lideri Bin Zayed’e karşı yükselen tepkilere karşı aklı sıra cevap videosu çeken BAE’li bir sosyal medya influenceri, Sudan halkını açıkça tehdit ederek, “Kanlı gözyaşları dökeceksiniz… Muhammed bin Zayed’e saygı göstermeyenler tüyü kadar değilsiniz; yakında, inşallah, Sudan’ı kurtaracağız” şeklinde, Siyonist ağzıyla tehditler savurdu.

Siyonistler işkenceden değil, ortaya çıkarılmasından rahatsız
Siyonistler işkenceden değil, ortaya çıkarılmasından rahatsız

Dünya

Siyonistler işkenceden değil, ortaya çıkarılmasından rahatsız

Lübnan’dan sert talimat geldi! Sınır hattında tansiyon bir anda yükseldi
Lübnan’dan sert talimat geldi! Sınır hattında tansiyon bir anda yükseldi

Gündem

Lübnan’dan sert talimat geldi! Sınır hattında tansiyon bir anda yükseldi

Siyonistlerin Erdoğan hazımsızlığı! İşte ABD’deki tren garında geçen o diyalog
Siyonistlerin Erdoğan hazımsızlığı! İşte ABD’deki tren garında geçen o diyalog

Gündem

Siyonistlerin Erdoğan hazımsızlığı! İşte ABD’deki tren garında geçen o diyalog

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23