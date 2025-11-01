BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Haftalardır El Faşir şehrini ele geçirerek şehirde ve bölgedeki yerleşim yerlerinde, Siyonistleri bile gölgede bırakacak vahşi katliamlara imza atan BAE destekli Hızlı Destek Birlikleri dünya ve İslam ülkelerinde bu ülkeye yönelik öfkeyi artırıyor.

TEHDİT DİLİ BİLE SİYONİST AĞZI!

BAE ve onun Siyonist yardakçısı lideri Bin Zayed’e karşı yükselen tepkilere karşı aklı sıra cevap videosu çeken BAE’li bir sosyal medya influenceri, Sudan halkını açıkça tehdit ederek, “Kanlı gözyaşları dökeceksiniz… Muhammed bin Zayed’e saygı göstermeyenler tüyü kadar değilsiniz; yakında, inşallah, Sudan’ı kurtaracağız” şeklinde, Siyonist ağzıyla tehditler savurdu.