BAE'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı!
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik bir açıklamada bulunarak, "Türkiye'den dönüşünüz sırasında SIM kartlarının iptal edilmesi konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:42
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını ülkeye geri dönmek istediklerinde SIM kartlarını iptal etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Gerekçe 'güvenlik' olarak gösterildi.
Khaleej Times'ta yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Cuma günü Twitter hesabından bir duyuru yaptı. Buna göre elçilik, Türkiye'deki vatandaşlarını BAE'ye geri dönmek istediklerinde SIM kartlarını iptal etmeleri gerektiğini söyledi.
Twitte rşu ifadeler yer aldı: "Türkiye'de bulunan vatandaşların dikkatine! Dönüş için hareket etmeden önce başkaları tarafından şüpheli işlemlerde kullanılmaması için tefonların SIM kartlarının iptal edilmesi konusunda uyarıyoruz. Böylelikle yasal soruşturmaya uğramayacaksınız."
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