BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Bu iş size zarar verir

Twitter hesabından açıklama yapan Gargaş, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı hedef alan tavrının, bölgedeki konumuna zarar vereceğini ve nüfuzunu sınırlayacağını öne sürdü.

Türkiye'yle birlikte Katar'ı da hedef alan Gargaş şunları yazdı:

"Katar'ın Suudi Arabistan ve liderliğine karşı yürüttüğü sistematik kampanyası, yeni ve şaşırtıcı bir şey değil. Tam tersi, Doha'nın komşularını hedef alan, belgelenmiş ve tescillenmiş bir metodu."

"Pusula kayboldu"

Bölgedeki kutuplaşmaya vurgu yapan Gargaş, açıklamasının devamında "Bölgenin tanıklık ettiği kutuplaşmada garip olan şey, mantığın yokluğu, pusulanın kaybolması ve sözler ile eylemler arasındaki farklılık. Demokrasinin bayrağını taşıdığını iddia edenler, basın özgürlüğünü savunanlar ve siyasal amaçları için dini söylemi istismar edenler kimdir, bir onu düşünelim?" diye yazdı.