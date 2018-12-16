0553 313 94 23

BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Bu iş size zarar verir

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Kaşıkçı cinayetindeki tavrından dolayı Türkiye'yi eleştirdi.

16 Aralık 2018 Pazar 01:35
BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Bu iş size zarar verir

Twitter hesabından açıklama yapan Gargaş, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı hedef alan tavrının, bölgedeki konumuna zarar vereceğini ve nüfuzunu sınırlayacağını öne sürdü.

Türkiye'yle birlikte Katar'ı da hedef alan Gargaş şunları yazdı:

"Katar'ın Suudi Arabistan ve liderliğine karşı yürüttüğü sistematik kampanyası, yeni ve şaşırtıcı bir şey değil. Tam tersi, Doha'nın komşularını hedef alan, belgelenmiş ve tescillenmiş bir metodu."

"Pusula kayboldu"

Bölgedeki kutuplaşmaya vurgu yapan Gargaş, açıklamasının devamında "Bölgenin tanıklık ettiği kutuplaşmada garip olan şey, mantığın yokluğu, pusulanın kaybolması ve sözler ile eylemler arasındaki farklılık. Demokrasinin bayrağını taşıdığını iddia edenler, basın özgürlüğünü savunanlar ve siyasal amaçları için dini söylemi istismar edenler kimdir, bir onu düşünelim?" diye yazdı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 01:35
  1. Türkiye
  2. suudi arabistan
  3. bae
  4. birleşik arap emirlikleri
  5. Katar
  6. Cemal Kaşıkçı
  7. enver muhammed gargaş
  8. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Deyrizor'da yine cami vurdu
    1. ABD Deyrizor'da yine cami vurdu
    2. İran'dan "Washington'la doğrudan..
    3. Erman Toroğlu'ndan Başakşehir..
    4. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    5. Cenk Tosun'lu Everton, Manchester City..
    6. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için..
    7. Ali Ece Fatih Terim'e seslendi: Başkan..
    8. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    9. "Hayal kırıklığına uğradık”
    10. BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi..
    11. YPG'li teröristler Suudi gazetesine..
    12. AB'den Türkiye'ye küstah mesaj!..
    13. TCDD eski genel müdürü Karaman'dan..
    14. ABD bütçesi 205 milyar dolar açık verdi
    15. Brexit sonrası AB'den İngilizlere..
    16. 'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni..
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD..
    19. Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına..
    20. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok