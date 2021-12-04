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Ekonomi BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet
Ekonomi

BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet

Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyaretiyle Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin normalleşmesi ekonomi alanında etkisini göstermeye başladı. Türkiye'de yatırım atağına geçen BAE'den Türk müteahhitlerine 38 milyar liralık davet geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 13:56:00 -
BAE'den Türkiye'ye 38 milyar liralık davet

 

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından Türkiye ile BAE ilişkileri yeni bir döneme taşınıyor. İki ülkenin sürdürülebilir bir ekonomik ortaklık başlatmasıyla BAE'den peş peşe yatırım hamleleri gelmeye başladı.

Türkiye'de yatırım atağına geçen Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türk müteahhitlerine de 38 milyar liralık davet geldi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, BAE ile üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapma yönünde görüş birliği oluştuğunu belirterek, "Müteahhitlerimize 30-38 milyar liraya ulaşan yatırım çağrısı geldi, gelin görüşelim diyorlar" diye konuştu.

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