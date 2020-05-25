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Dünya

BAE'den 'Türk İHA'ları düşürüldü' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

BAE, 15 milyon dolar karşılığında aldığı Çin yapımı Wing Loong 2 İHA'larından Hafter milislerine gönderdi. Libya'daki darbe girişiminde kullanılan söz konusu İHA'lar, yine milisler tarafından düşürüldü. BAE ise bu durumu "Türk İHA'ları düşürüldü"' şeklinde servis etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:51:00 -
BAE'den 'Türk İHA'ları düşürüldü' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Libya'daki BAE destekli darbe girişimine karşı çıkan Türkiye, İHA/SİHA'larıyla bölgede durumu tersine çevirdi. Türkiye'nin Libya hükümetine desteği karşısında çaresiz kalan BAE, sahte propagandaya başladı.

Kendi İHA'larını düşürdüler, 'Türk İHA'sı' dediler

a haber'in haberine göre; BAE, Fransa, ABD ve bazı Batı ülkelerinin desteğini alan Hafter'in, Türkiye'nin müdahalesiyle darbeyi gerçekleştirememesi işlerin masaya çevrilmesine neden oldu. Clash Report'un açıkladığı veriler ise gerçekleri gözler önüne serdi.

Clash Report'un açıkladığı veriler gerçekleri gözler önüne serdi.15 milyon dolar karşılığında Çin yapımı Wing Loong 2 İHA'lardan alan BAE, bazılarını darbeci Hafter'e verdi. Hafter milisleri 2019'un Nisan ayından itibaren onlarca İHA kaybetti.

Sadece son 1 haftada 2 tane Wing Loong 2 İHA'sını milisler kendileri düşürdü.

16 Mayıs 2020 tarihinde Hafter milisleri Türkiye'ye ait İHA'yı düşürdüklerini iddia ettiler. Dünya basınına bu haberi servis eden BAE de işin içine girdi.

Libya'da düşen İHA'nın fotoğraflarının ortaya çıkması, görüntünün Wing Loong 2 İHA'larına ait olduğu gösterdi.

Fotoğraflar, gerçeği gözler önüne serdi

Hafter milisleri 23 Mayıs ve 24 Mayıs'ta 2 İHA daha düşürdü. Sahte propaganda yapan BAE, bir kez daha Türk İHA'sı Bayrak TB2 düşürdüklerini ileri sürdü.

Düşen İHA'nın kalıntıları, düşen İHA'nın Çin yapımı Wing Loong 2'lerden olduğunu ortaya çıkarttı.

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