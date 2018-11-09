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BAE'den tehlikeli adım! Yeni bir kriz çıkabilir

Birleşik Arap Emirlikleri, Somaliland'de askeri üs kurdu. BAE, yaptığı bu hamle ile bölgedeki ticaret yollarını denetimi altına almaya çalıştığı öğrenildi.

09 Kasım 2018 Cuma 15:45
BAE'den tehlikeli adım! Yeni bir kriz çıkabilir

Birleşik Arap Emirlikleri, Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de askeri üs kurdu. Somaliland'in Berbera kasabası yakınlarında kurulan üssün, 800 kilometrelik sahil hattını izlemek için kullanılacağı belirtiliyor.

Sahil gözlem sistemleri bulunan üssün Haziran ayında faaliyete başlayacağı açıklandı

BAE, Bölgedeki ticaret yollarını denetim altına almaya çalışıyor

BAE, son yıllarda "Afrika Boynuzu" olarak bilinen bölgede askeri varlığını artırarak, bölgedeki ticaret yollarını denetim altına almaya çalışıyor. Petrol tankerleri ve kargo gemileri tarafından kullan rotada BAE'nin Somaliland dışında Eritre'de de askeri varlığı bulunuyor.

Somaliland'in eski BAE büyükelçisi Bashe Awil Omar, "BAE askeri üssü bütün bölgeye yardım edecek, korsanlığı, yasadışı balıkçılığı, zehirli atıkları engelleyecek, sahili koruyacak kaynaklara sahip değiliz" diyerek üssün varlığını savundu. BAE tarafından inşa edilen üssün gerekli olduğunu söyleyen Omar'a göre "BAE bölgenin ticaret ağının merkezi haline geldi, bu konumun korunması için ticaret hattının güvenceye alınması gerekiyor" dedi.

42 kilometrekarelik alana inşa edilecek olan deniz üssünde iki tane de paralel pist bulunacak. 2016 yılından bu yana gündemde olan inşaatın yüzde 75'inin bittiği belirtildi.

Resmi açıklama yapılmadı

BAE Dışişleri Bakanlığı, üsle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmazken, Şarika merkezli Divers Marine Contracting isimli şirketin yöneticisi Abdullah Derviş geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada şirketinin üssün inşası için 90 milyon dolar aldığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:45
  1. BAE
  2. Soamliland

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