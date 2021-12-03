BAE'den tarihi anlaşma! 80 savaş uçağı alıyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelerek (BAE) 2 günlük bir Körfez ziyaretinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Ben Zayed'le temaslarının ardından 16 milyar Euro değerinde 80 Rafale savaş uçağın satışı için anlaştı.

Yaklaşık 10 yıllık müzakerelerinin ardından imzalanan anlaşmaya göre uçaklar 2027’den itibaren teslim edilmeye başlanacak. 80 savaş uçağının siparişi, Dassault Aviation şirketi için şimdiye kadarki en büyük sipariş olduğu belirtildi.

12 askeri helikopter

Savaş uçaklarına ek olarak BAE ayrıca Fransız şirketi Airbus grubu tarafından üretilen 12 Caracal askeri helikopterinin de satın alınması için anlaşma imzaladı.

'Tarihi anlaşma imzalandı'

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "80 savaş uçağı. Birleşik Arap Emirlikleri ile tarihi bir anlaşma imzalandı. Her zamankinden daha güçlü bir stratejik ortaklık. Fransız endüstriyel mükemmelliğini zirvede görmekten gurur duyuyorum" dedi.

Fransa'nın en önemli 5. müşterisi

Fransız Parlamentosunun Fransa'nın silah ihracatına ilişkin raporuna göre BAE 2011-2020 yılları arasında 4.7 milyar Euro tutarındaki siparişle Fransız savunma endüstrisinin 5. en önemli müşterisi konumunda yer alıyor.

Macron, Körfez ziyaretine öğleden sonra Katar’a ve yarın Suudi Arabistan’a geçerek devam edecek. Söz konusu ziyaret, terörle mücadelede iş birliğini derinleştirme, bölgesel istikrarı ele alma ve ekonomik ilişkileri genişletme amacı taşıyor.