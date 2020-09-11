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Dünya BAE'den sonra yeni ihanet! Trump bugün açıklayacak
Dünya

BAE'den sonra yeni ihanet! Trump bugün açıklayacak

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyuracağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:42:00 -
BAE'den sonra yeni ihanet! Trump bugün açıklayacak

ABD kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) siyonist İsrail ile normalleşme anlaşması imzalaması İslam aleminde büyük tepkiyle karşılanmıştı. Filistin davasına sırt çeviren BAE'nin ardından bu kez bir diğer Körfez ülkesi olan Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığı ifade edildi.

İsrail basını, Bahreyn'in İsrail ile lişkileri normalleştirme anlaşması imzalamaya karar verdiğini yazdı. Medyaya yansıyan haberde iki ülke arasında varılan anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün açıklanacağı bildirildi.

 

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