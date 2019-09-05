BAE'den skandal açıklama: Ümmet meselesi haline getirmeyin

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, BAE'den Pakistan'a Keşmir konusunu 'ümmet meselesi haline getirmemesi' uyarısında bulundu.

Pakistan merkezli haberler yapan The News International'ın ‘Capital Talk'tan aktardığı habere göre BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Pakistan makamlarına Keşmir konusunun ikili bir mesele olduğunu ve Pakistan ile Hindistan arasındaki görüşmelerle çözülmesi gerektiğini söyledi. Al Nahyan, konunun "ümmet meselesi haline getirilmemesi gerektiğini" belirtti.

Pakistanlı gazeteci Hamid Mir, Pakistan liderliğinin genel olarak dünyaya ve özellikle de Müslüman ülkelere, Nerendra Modi'nin vahşiliğinin Cammu Keşmir ile sınırlı olmadığını, ülkede Müslümanlara karşı baskı politikaları uygulandığını hatırlattı.

BAE'nin Keşmir'e yönelik tutumu

Ağustos ayının başında Hindistan'ın Cammu Keşmir'in 72 yıllık özel statüsünü kaldırılmasına tüm İslam dünyasından tepki gelirken, Birleşik Arap Emirlikleri Pakistan'a karşı Hindistan'daki yönetime destek vermişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan Emirati gazetesi, Hindistan'ın Keşmir'e yönelik adımına ilişkin "daha fazla istikrar ve barışı teşvik edeceğine" yönelik bir rapor yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hindistan Büyükelçisi, konunun Yeni Delhi yönetiminin iç meselesi olduğunu söyledi ve "Değişikliklerin yerel hükümette sosyal adaleti ve güvenliği artıracağı, daha fazla istikrar ve barışı teşvik edeceğini" savundu.