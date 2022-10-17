BAE'den petrol açıklaması!

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+'da alınan petrol üretimini düşürme kararının teknik bir karar olduğunu ve üye ülkelerin tümünün ortak onayıyla alındığını belirtti.

Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Mezrui, petrol üretiminin düşürülmesi kararına ilişkin yapılan eleştirilere cevap verdi.

Mezrui, bazılarının kararı siyasi olarak niteleme çabasında olduğunu ifade etti. Kararın siyasi değil teknik olduğunu aktaran Mezrui, ayrıca kararın üye ülkelerin tümünün ortak onayıyla alındığını kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise dün CNN televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini azaltma kararından dolayı Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirirken acele etmeyeceğini ve "metodik" olacağını söylemişti.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

Kararın siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.