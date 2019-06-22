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BAE'den medyasından skandal! İmamoğlu'yla konuştu, Yıldırım'a ambargo uyguladı

CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile röportaj yapan BAE basını, AK Partili Binali Yıldırım’a ambargo koyup, Cumhur İttifakı adayıyla yapılması planlanan röportajı son anda iptal etti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:17
BAE'den medyasından skandal! İmamoğlu'yla konuştu, Yıldırım'a ambargo uyguladı

23 Haziran'daki (yarınki) İstanbul seçimleri için CHP adayıEkrem İmamoğlu ile röportaj yapan BAE yayın organı al-Arabiya televizyonunun, Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a ambargo koyup, Yıldırım’la yapılması planlanan röportajı son anda iptal ettiği ortaya çıktı.

Haber7'den Taha Dağlı'nın özel haberine göre, al-Arabiya, merkezi Dubai’de bulunan BAE ve Suudi Arabistan finansörlüğünde yayın yapan bir medya grubu.

al-Arabiya 28 Mayıs’ta CHP adayı İmamoğlu ile bir  röportaj yapmıştı.

İmamoğlu'nun garip cevabı

İmamoğlu o röportajda, seçimi kaybetmeleri halinde ne yapacakları sorusuna, “binlerce avukatımız ve binlerce gönüllümüz var, şayet seçimde şüphe olmadığına, seçimin güvenle yapıldığına hep beraber kanaat getirirsek, o zaman kaybettiğimizi kabulleniriz” diye tuhaf bir yanıt vermişti.

Kanalın İstanbul temsilciliği Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’la da röportaj yapmak istedi. Talep Yıldırım’ın ekibine iletildi ve süreç başladı. İstanbul’dan Dubai’deki merkeze de durum anlatıldı, Binali Yıldırım’la röportaj yapılacağı bildirildi.

Ancak son anda bir şeyler oldu, Birleşik Arap Emirliklerinden bir talimat geldi. Gelen emir, “Binali Yıldırım’la röportaj yapmayın.” diyordu. Bunun üzerine planlanan yayın son anda iptal edildi.

Böylece BAE rejimi, resmen AK Parti’ye medya ambargosu uygulamış oldu.

CHP adayı İmamoğlu’na ekranlarını açıp, propaganda yaptırırken, Binali Yıldırım’ın söyleyeceklerinden rahatsız olmuşlardı.

Peki kim bu al-Arabiya ve patronları?

Aslında bu sorunun yanıtı yapılanın ne anlama geldiğini daha net ortaya koymakta.

Çünkü 2013 gezi darbe girişiminden bu yana açık Türkiye düşmanlığı yapan bir rejimdir BAE.

15 Temmuz darbe girişiminin destekçisi ve finansörlerinden. Suriye’de sınırımızda PKK terör örgütünü finanse etmekte.

İsrail ve Siyonistler Müslüman coğrafyasında Mısır’daki darbeden tutun da Türkiye’ye yönelik tüm saldırı girişimleri, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz rezervlerinin gasp edilmesi, Filistin’in yok edilmesi, Kudüs’ün İsrail başkenti ilan edilmesi, Golan’ın İsrail haritasına eklenmesi, Libya’da, Sudan’da darbe yapılması, Yemen’de iç savaş çıkarılması gibi tüm kirli planlarını BAE’nin parasıyla organize etmekte.

Siyonist çetenin adeta sağ kolu olan BAE rejimi İsrail’in tüm bu kirli planlarını al-Arabiya gibi geniş kitlelere hitap edebilen yayın organı üzerinden algı oluşturmak suretiyle meşru göstermeye çalışmakta.

Düşünün 2016’ya kadar Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı da bu yayın organında çalışıyordu.

Ancak 2 Ekim 2018’de katledilen Kaşıkçı’nın katilleri al-Arabiya kanalı tarafından aklanmış, Türkiye’ye gelen ve suçüstü yakalanan infaz timi, al-Arabiya televizyonu tarafından “Türkiye’yi gezmeye giden turistler” diye lanse edilmişti.

Böyle bir zihniyetin CHP adayıyla röportaj yapıp, onun tüm mesajlarını destekleyerek yayınlaması, Türkiye açısından gayet anlaşılabilir bir durumdur. Binali Yıldırım'a yönelik nezaketsizlik ise aslında malumun ilanı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:17
  1. İstanbul
  2. al-Arabiya
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. BAE
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • Gaffur Gaffur 26 dk önce
    Ne oldu kıskandınız mı?
  • komünistkomünist30 dk önce
    çok önemliydi BAEnin yaptığı yayın, TRT öcalanı tvye çıkartırken saadet partisinin adayı çıkartılmadı onu niye demiyorsunuz
  • LATİFLATİF44 dk önce
    Sizi seven kimse kalmadı dünya üzerinde, herkesle kavgalısınız.
  • vatandaşvatandaş54 dk önce
    tasmalı yahudi ve yanki köpeğinden ne bekleniyor ki

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