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Dünya BAE'den Libya'ya giden gemi durduruldu
Dünya

BAE'den Libya'ya giden gemi durduruldu

Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı İrini operasyonu kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Libya'ya jet yakıtı taşıyan bir gemi durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:23:00 -
BAE'den Libya'ya giden gemi durduruldu

Avrupa Birliği (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek amacıyla mayıs ayında İrini operasyonunu başlatmıştı.

Bu operasyon kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Libya'nın Bingazi kentine jet yakıtı taşıyan bir geminin durdurulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İrini Operasyonu'nun Roma'daki komuta merkezinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler’in (BM) silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphe edilen "Merchant Vessel Royal Diamond 7" adlı gemi, bu sabah saatlerinde İrini operasyonu kapsamında teftiş edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden Libya'nın Bingazi Limanı'na giden gemi, Derne kentinin 150 kilometre açığında durduruldu ve denetime tabi tutuldu.

Gemide askeri amaçla kullanılması muhtemel olduğu belirtilen jet yakıtına rastlandığı bildirildi.

Bu yakıtın, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2292 ve 2526 nolu kararlarınca "askeri malzeme" olarak kabul edildiğine işaret edildi.

Gemiye, operasyonda görev yapan Almanya’ya ait Hamburg fırkateyninin müdahalede bulunduğu ve İrini Operasyonu Kuvvet Komutanı Amiral Ettore Socci'nin de geminin, Libya karasularına erişimine müsade etmediği ifade edildi. MV Royal Diamond 7 isimli gemi, ayrıntılı inceleme için Avrupa Birliği'nin (AB) bir limanına yönlendirildi.

AB'nin İrini operasyonu

AB, BMGK'nin silah ambargosunun denetlenmesi maksadı ile 31 Mart tarihinde "İrini" ismi verilen bir operasyonu başlatma kararı almıştı.

Libya Başbakanı reddetti

Karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini operasyonu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

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