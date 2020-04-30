BAE'den kiritik hamle! Kukla Hafter kan kaybedince...

Darbeci Hafter'in, BM'nin meşru saydığı Türkiye ve Katar'ın destek verdiği Libya Ulusal Uzlaşı hükümeti güçleri karşısında son günlerde güç kaybetmesi destekçisi BAE'yi telaşlandırdı. BAE, Libya'daki siyasi çözüme bağlılığına vurgu yaparken, acil ve kapsamlı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Hafter, bugün Ramazan aynın sonuna kadar tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi yönetiminin Libya krizine siyasi bir çözüm bulmaktan yana olduğunu vurgulayarak, tüm tarafları Birleşmiş Milletler nezaretinde siyasi sürece uymaya ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırdı.

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Libya Ulusal Ordusu'nun, “terör operasyonlarına ve Libya'daki aşırılık yanlısı milislerin istikrar ve çatışmalara yönelik aralıksız çabalarına karşı verdiği mücadeleye” övgüde bulundu.

Bakanlık, yabancı ülkelerin Libya içişlerine müdahale etmemesi gerektiğini vurgularken, Türkiye'de dahil olmak üzere Libya'daki tarafları, ülkenin toprak bütünlüğüne ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duymaya çağırdı. Bakanlık ayrıca, Libya topraklarının çatışma alanına dönüştürülmesinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

BAE, tüm tarafları, Libya halkı için daha iyi bir gelecek sağlayacak ve istikrar, barış ve refah beklentilerini karşılayacak şekilde ülke yararına öncelik vermeye çağırdı.

Hafter, Ramazan boyunca ateşkes ilan ettiğini açıkladı

Bu arada Libya'nın başkenti Trablus kentinde saldırılarını sürdüren Hafter, Ramazan aynın sonuna kadar tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

Libya'da Trablus'a yönelik saldırılarda bulunan Hafter, ateşkes kararı aldı. Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Al-Mismari yaptığı açıklamada insani gerekçelerle Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan ettiklerini açıklayarak, ateşkes kararının uluslararası toplumun ve "dost ülkelerin" isteği üzerine geldiğini vurguladı.

Öte yandan, Hafter'in ateşkes ilan etmesinden birkaç saat önce Hafter güçleri başkent Trablus'taki bir sağlık tesisine roketlerle saldırdı. Saldırıda bir sağlık çalışanı hayatını kaybederken hastanedeki 6 memur yaralandı. Saldırının ardından yangın çıktı. Hafter, Pazartesi günü tek taraflı olarak kendisini Libya hükümdarı ilan etmişti.

“Türkiye ile işbirliği hükümeti güçlendirdi”

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının ardından daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Mişri bir soru üzerine, Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım 2019'da İstanbul'da imzalanan "güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını" hatırlattı.

Mişri, "Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından Libya hükümeti güçlenirken içeride de çok daha iyi organizasyon ve kenetlenme sağladı." ifadelerini kullandı.

"BAE, Libya'da gereğinden fazla etkili olmaya başladı"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e paralı asker getirmek için Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyaret etmeleri ile ilgili soruya Mişri, şöyle cevap verdi:

"Hafter ülkenin doğusunda güç kaybetmeye başladı. Bu nedenle Hafter'i destekleyen ülkeler Libya dışından daha fazla paralı asker getirmeye çalışıyor. BAE Libya'da hacminden ve gereğinden fazla etkin olmaya başladı. BAE Libya'daki faaliyetlerini Muhammed Dahlan'ın başkanlığındaki Özel Operasyon Odası aracılığı ile yürütüyor. Libya hükümeti silahlı güçleri artık savunmadan çıkıp operasyonlar düzenleyebilecek güç ve kabiliyete kavuştu. Hafter'in paralı askerlerinden korkmuyoruz. Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz."

Hafter'e gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi

Bu arada Libya'da Hafter'e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SİHA'lar tarafından imha edildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SİHA'lar, Tarhuna ve başkent Trablus'un güneyinde bulunan Hafter'e bağlı güçlere destek için gönderilen mühimmat konvoyunu imha etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Tarhuna ve başkent Trablus'un güneyinde bulunan Hafter'e bağlı milislere destek için gönderilen mühimmat konvoyu El-Karyat ve Neseme bölgeleri arasındaki yol üzerinde hedef aldığını belirtti.

Konvoyun hedef alındığı anlar ise saniye saniye görüntülendi.