0553 313 94 23

BAE'den kan donduran sözler! Sivil katliamlarıyla gurur duydular

BAE’nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Washington Post için, "Yemen’deki askeri rolümüzle gurur duyuyoruz" başlıklı bir makale kaleme aldı. Gargaş, 2015 yılından bu yana süren ve on binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmalarla ilgili olarak, "Zafer kolay olmadı, barış da kolay olmayacak" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 12:34
BAE'den kan donduran sözler! Sivil katliamlarıyla gurur duydular

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ABD basını için bir makale kaleme alarak, "Yemen’deki askeri rolümüzle gurur duyuyoruz" diye seslendi.

Washington Post gazetesinde yer alan makalede, "Zafer kolay olmadı, barış da kolay olmayacak. Fakat şimdi siyasi sürece hız vermenin zamanıdır. Yemen’deki taraflar, bu girişimi, çatışmalara son verecek yeni bir hareket gücü olarak görmelidir" ifadelerine yer verildi.

Yemen’deki "İran etkisini kırdıklarını" açıklayan Enver Gargaş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin savaşa müdahil olmaması durumunda, İran’ın ülkede bir vekalet savaşını daim kılmış olacağını öne sürdü.

İran tarafından "eğitilmiş, teçhizatlandırılmış ve cesaretlendirilmiş" Husilerin, devlet dışı bir aktör olarak son derece donanımlı silahlara sahip olduğunu yazan Gargaş, bunlar arasında silahlı İHA’lar, balistik füzeler ve telsiz kontrollü el yapımı patlayıcılar bulunduğunu belirtti.

Ne BAE’nin ne de diğer koalisyon üyesi ülkelerin Yemen’i terk ettiğinin altını çizen Enver Gargaş, "Farklı bir şekilde operasyonlarımızı yürüteceğimiz dönemde, Yemen’deki askeri varlığımızı da muhafaza edeceğiz" sözlerini kullandı.

On binlerce kişi hayatını kaybetti

Dört yıllık savaş sürecinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler ve hükûmet güçleri arasında gerçekleşen çatışmalarda 91 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar, Silahlı Çatışma Yer ve Olay Veri Projesi (ACLED) adlı kuruluşun Haziran 2019’da yayımladığı rapora yansıdı. Doğrudan sivilleri hedef alan 4 bin 500 saldırıda 11 bin 700 sivil can kaybı oluştuğu belirtilirken, bunların 8 bininin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu yaşandığı ifade edildi.

Koalisyonda çatlak mı oluştu?

Suudi Arabistan ile yakın ilişkileri sahip olan BAE’nin, kritik dış politika konularında Riyad yönetimiyle arasına mesafe koymaya hazırlandığı öne sürülmüştü. Küresel çapta güvenlik meselelerini takip eden ABD merkezli The Soufan Center, Abu Dabi yönetiminin Yemen’deki askerî varlığını sonlandırma kararı aldığını iddia etmişti.

Söz konusu yazıda, "Dört yılın ardından BAE’nin kendisini yaklaşık 90 bin kişinin ölümüne, hastalıklara ve kıtlığa sebep olan savaştan ayrıştırmak istediği" bildirilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki ilişkinin her dönem ortak çıkar ilişkisine dayandığı ifade edilen haberde, "Yemen konusunun artık bu anlamda ortak amaca hizmet etmediği" belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:34
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Suudi Arabistan
  3. İran
  4. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sever açılışa katıldı
    1. Başkan Sever açılışa katıldı
    2. Eskişehirspor yeni sezon formalarını..
    3. TSK’dan ağır yara alan PKK dağlardan..
    4. Bağ-Kur ölüm maaşı nasıl dağıtılır
    5. III. Tarım Orman Şurası’na ön hazırlık..
    6. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
    7. Fanatik taraftardan Fatih Terim’e davet
    8. Çocuklarını ve akrabalarını öldüren..
    9. Basında sansürün kaldırılışının 111...
    10. Pusulayı şaşıran gençlik
    11. Filipinler’de ele geçirilen kaçak..
    12. TÜRSAB-UNDP iş birliği
    13. Kazakistan sağlık sektörü heyetinden..
    14. Kalp ve akciğerine yapışık 8 santimlik..
    15. İmzalar atıldı! Akkuyu Nükleer..
    16. Amasya’da kaçak içki operasyonu: 1..
    17. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi..
    18. "Kupa kazanmak istiyorum o yüzden..
    19. Eğitimde neler yapılmalı?
    20. Türk Üniversiteli Kadınlar..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün’de
    22. Rusya’da çocuk kampında yangın: 1 ölü,..
    23. Köylülerin imece usulü yol bakım..
    24. Yardım kuruluşlarının vekaleten kurban..
    25. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
    26. Sıtma parazitleri Güneydoğu Asya'da..
    27. Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
    28. BAE'den kan donduran sözler! Sivil..
    29. (Özel haber) Igor Angelovski: "Eljif..
    30. Başkan Zeydan Karalar, asfaltlama..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar