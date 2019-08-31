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BAE'den gerilimi tırmandıracak hareket! Eğitilen yeni askerler adaya ulaştı

BAE, Yemen'in stratejik konumdaki Sokotra Adası'na eğittiği yeni askerleri gönderdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:53
BAE'den gerilimi tırmandıracak hareket! Eğitilen yeni askerler adaya ulaştı

Yemen'in Aden vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından eğitilen ayrılıkçı yeni askeri birliklerin Sokotra Adası'na ulaştığı bildirildi.

Sokotra Adası'ndaki yerel bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Aden'de eğittiği Güney Geçiş Konseyine bağlı yeni askeri birlikler Sokotra adasına çıktı.

Özel bir gemiyle Sokotra Limanı'na ulaşan askeri birliğin son gelişmelerin ardından adaya gelen ikinci grup askeri birlik olduğu belirtildi.

Yemen tarafından "saldırı ve işgal" olarak nitelendirildi

Kaynak, Sokotra Adası'ndan gençlerden oluşan onlarca askerin temmuz ayında ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi tarafından Aden'e getirilerek BAE'ye bağlı subaylar tarafından askeri eğitimden geçirildiklerini hatırlatarak, birliğin Sokotra'daki Güney Geçiş Konseyi lider kadrosu tarafından karşılanmış olduğuna dikkati çekti.

BAE, 30 Nisan 2018'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı milislerle Yemen Başbakanı Ahmed bin Dagir'in adada bulunduğu sırada, hava kargosuyla adaya zırhlı araçlar, tank ve ağır mühimmat çıkarmıştı.

Söz konusu milisler bu sırada Hadibu kentinin resmi binalarına BAE bayrakları çekmişti. Gelişmelerin ardından Yemen hükümeti, BAE'nin adadaki girişimlerini "saldırı ve işgal" şeklinde nitelemişti.

Yemen hükümetinin hamisi Suudi Arabistan'ın araya girmesiyle 14 Mayıs 2018'de taraflar arasında anlaşma sağlanırken, güneyli ayrılıkçılar ve BAE, Sokotra'daki stratejik binaları merkezi hükümete teslim ederek adadan çekilmişti.

Sokotra Adası

Dünya çapında masallara özgü doğasıyla tanınan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sokotra Adası, Hint Okyanusu'nda Aden Körfezi ile Afrika Boynuzu arasında kalan stratejik konumda yer alıyor.

Somali'nin 240 kilometre doğusunda, Yemen kıyılarının 380 kilometre güneyindeki ada, doğudan batıya 132 kilometre ve kuzeyden güneye 49 kilometre genişliğe sahip.

Sadece Sokotra'ya özel bitki türlerinin sıra dışı manzarası ziyaretçiler tarafından "dünya ötesi" şeklinde tanımlanıyor.

BM'nin 1997 tarihli araştırmasında çalışan biyologlara göre, Hint Okyanusu'nun "Galapagos"u şeklinde tanımlanan adadaki bitkilerin yüzde 37'si ve sürüngenlerin yüzde 90'ının dünyada eşsiz olduğu ifade ediyor.

Kalın gövdesi, yukarıya doğru uzanan kalın ve sık dallarla üstü yeşil bir şemsiyeye benzetilen Kan Ejderhası Ağacı (Dracaena Cinnabari), adayı anlatan ilginç sembolik görsellerin başında geliyor.

Ada bu doğal güzelliğinin yanı sıra Afrika Boynuzu ve Yemen'in güneyindeki Aden Körfezine uzanan suların açığındaki konumuyla stratejik önem taşıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:53
  1. Yemen'in Aden vilayeti
  2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  3. Sokotra Adası
  4. Güney Geçiş Konseyi
  5. Yemen Başbakanı Ahmed bin Dagir
  6. UNESCO Dünya Miras Listesi
  7. Hint Okyanusu
  8. Afrika Boynuzu
  9. Kan Ejderhası Ağacı (Dracaena Cinnabari)
  10. Aden Körfezi

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