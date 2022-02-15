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Dünya BAE'den flaş Türk dizileri kararı!
Dünya

BAE'den flaş Türk dizileri kararı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha önce gösterimi yasaklanan Türk dizilerinin ülkede yeniden yayına girmesine onay verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:17:00 -
BAE'den flaş Türk dizileri kararı!

BAE ile yürütülen yeni dönemdeki ilişkiler, olumlu meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu bağlamda Orta Doğu'nun yakından takip ettiği Türk dizileri, BAE'de de gösterime girecek. İlişkilerin kötü olduğu dönemde daha önce yasaklanan Türk dizileri bugün itibarıyla hem internet televizyonu platformlarında hem de televizyonlarda yayımlanmaya başlayacak.

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