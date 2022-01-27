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Dünya BAE'den flaş karar! 12 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor
Dünya

BAE'den flaş karar! 12 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika ülkelerinden Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:42:00 -
BAE'den flaş karar! 12 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 12 Afrika ülkesine uyguladığı uçuş yasağını kaldırma kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Acil Kriz ve Afet Yönetimi İdaresi, 29 Ocak itibarıyla Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den tüm uçuşlara izin verileceğini açıkladı.

Açıklamada, Uganda, Gana ve Ruanda'dan gelecekler için yeni sıkı tedbirler uygulamaya konulacağı duyuruldu.

NEGATİF PCR TEST SONUCU
BAE'ye bu ülkeden gelecek yolcuların kendi ülkelerinden kalkıştan 48 saat öncesinde, kalkış yaptıkları havalimanında ve BAE'de iniş yaptıkları havalimanında negatif PCR test sonucu alması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

 

BAE, hem söz konusu varyantın hızlı yayılması hem de bu ülkelerin bazılarından gelen yolcuların özel kliniklerden aldıkları sahte PCR testi sonuçlarını ibraz etmesi sonrası kısıtlamaya gitmişti.

Kısıtlama, Afrika ülkelerinin tepkisine yol açmıştı. .

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