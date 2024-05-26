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Dünya BAE'den çok büyük sürpriz: İlk kez tarihi rekor kırıldı diyerek ilan edildi! Ülkenin kalkınmasında payı yüksek
Dünya

BAE'den çok büyük sürpriz: İlk kez tarihi rekor kırıldı diyerek ilan edildi! Ülkenin kalkınmasında payı yüksek

Yeniakit Publisher
2024-05-26 14:26:00 - 2024-05-26 14:34:46
BAE'den çok büyük sürpriz: İlk kez tarihi rekor kırıldı diyerek ilan edildi! Ülkenin kalkınmasında payı yüksek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, BAE'ye ait verilerde bugün vatandaşlar arasındaki özel sektör çalışanlarının sayısının benzeri görülmemiş bir tarihi başarı ile 100 bine ulaştığını duyurdu.

Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Hükümdarı Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, bugün vatandaşlar arasındaki özel sektör çalışanlarının sayısının benzeri görülmemiş bir tarihi başarı ile 100 bine ulaştığını duyurdu.

Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki özel sektörde Emirlikleştirme stratejisinin sonuçlarına baktım... Ülkenin tarihinde ilk kez, özel sektörde çalışan vatandaşların sayısı 100 bini aştı" ifadelerine yer verdi.

Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Nafis programını 24 milyar dirhem destekle başlatmasının ardından son iki buçuk yılda 70 bin vatandaşın özel sektöre katıldığını doğruladı. Ülkede Emirlikleştirmeyi ve teşvik eden birçok mevzuatın başlatılması ve hızlı ekonomik büyüme etkili oldu.

Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, "Bakanlar Kurulu'nda, özel sektörde 3 yıl deneyimi olanlara devlet sektöründe iş imkanı sağlama politikasını kabul ettik. Nafs programındaki çalışma ekibine ve Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kardeşim Şeyh Mansour bin Zayed'in Emirlikleştirme ve İnsan Kaynakları dosyasındaki önemli rolünü takdir ediyoruz. Özel ve devlet sektörlerimiz uyum içinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, "Milli ve yabancı iş gücümüz, milli ekonomimizin sunduğu fırsatlardan yararlanıyor. Hedefimiz, önümüzdeki üç yıl içinde 100 bin yeni istihdam sağlamak. Ülkemizin geleceği gençlerimizdedir. Allah’ın izniyle Ekonomimiz daha güçlü ve daha parlak olacak." şeklinde konuştu.
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Yorumlar

Sandokan

BAE İNŞALLAH yerin dibine batın şerefsizler

Anlamadım

BAE deki vatandaş ( Arap ) nüfus oranı yüzde 10-11 geri kalan nüfus zaten izinle çalışan yaşayan hintliler filipinliler vs Zaten BAE vatandaşlarının çoğu Ingiltere de Avrupa Amerikada bol paraları ile yaşıyorlar. Özel sektör 100 000 olmuşmuş niye bu kadar önemli anlamadım.
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