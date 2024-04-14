BAE'den alkışlanacak kritik hamle! Alparslan Bayraktar paylaşım yaptı... Türkiye'den ilk temaslar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, “BAE ile enerji üretimi konusunda yapılan anlaşmaya” ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye’nin temiz enerji yatırımlarında öncü ülkeler arasında yer aldığını, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da beşinci, dünyada on ikinci sırada bulunduğunu; Avrupa’da jeotermal kurulu gücünde birinci, hidroelektrik kurulu gücünde ikinci, rüzgar kurulu gücünde yedinci, güneş kurulu gücünde ise sekizinci sırada yer aldığını bildirdi. Türkiye’nin yakaladığı bu başarıların yanı sıra, 2035 yılına kadar portföyüne 60 GW yenilenebilir enerji kaynağı daha ekleyerek, bu alandaki enerji kapasitesini üç kattan fazla arttırmayı hedeflediğini vurgulayan Bayraktar, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonu için ise 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık şebeke yatırım planımız bulunmaktadır” dedi.

Temiz enerjiden elektrik

Bayraktar, Türkiye ile BAE arasında imzalanan enerji yatırımı anlaşması hakkında ise şu açıklamada bulundu:

“Ülkemiz ile BAE arasında yapılan enerji anlaşması, yenilenebilir ve temiz enerji başta olmak üzere elektrik üretim tesisleri, elektrik şebekesi altyapı yatırımları, tabii kaynaklar ve yeni teknolojiler ile enerji verimliliği hususlarındaki iş birliği alanlarını içermekte olup, mezkur anlaşma, enerji alanlarında geliştirilecek projeler ile enerji arz güvenliğimizin tahkimine ve 2053 yılı için belirlediğimiz ‘net sıfır emisyon’ hedefimize katkı sağlayacaktır. Anlaşmada yer alan toplam yatırım miktarının, yaklaşık 29.7 milyar dolar olduğu değerlendirilmektedir.”

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