BAE'den açıklama geldi: Daha önce kimsenin yapmadığı bir şey yaptık

Birleşik Arap Emirlikleri Mars Görevi (EMM) Proje Müdürü Imran Sharaf Sputnik’e ülke tarihinin ilk gezegenlerarası uzay görevini anlattı. Hope isimli sondanın uzaya fırlatılması sürecinin 2014’te başladığını söyleyen Sharaf, “Önümüzde birkaç hedef birden vardı, sadece bilimsel değil, Mars’a ilk Arap uzay görevini yerine getirdik. Bu sadece BAE için değil tüm bölge için önemli” ifadesini kullandı.

İlk hedeflerinin Arap gençleri bilim ve teknolojilerle ilgilenmeye teşvik etmek ve bunun gelecek ve büyük umutlar olduğunu göstermek olduğunu belirten Sharaf, bu tür projelerin gerçekten tüm Araplara ait olmasını istediklerini belirterek, “Bu, tüm bölgenin birleşmesine ve kalkınmasına yardımcı olur” dedi.

“Özellikle ülkemiz hakkında konuşmak gerekirse, başlıca hedefimiz uzay ve ileri teknolojiler alanındaki önde gelen gelişmelere katılmanızı sağlayacak ileri bilimsel ve teknik ortamı oluşturmak” diyen Sharaf, “Dahası, gençlerimizin bilime ve özellikle uzay araştırmalarına daha istekli olmasını bekliyoruz. Bu aynı zamanda hem ekonomi hem de sanayi sektörünün gelişmesine yardımcı olacak” diye ekledi.

Programın genel olarak ülkemize destek vermeyi amaçladığını dile getiren Sharaf, böylelikle yenilikçi teknolojilere ve çeşitliliğe dayanan rekabetçi bir ekonominin oluşturulmasına yardımcı olduklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar stratejik hedefler. Bilimsel anlamda ise Hope sondası BAE’li bilim insanlara ve tüm bilimsel topluluğa, tarihte ilk kez Mars’ın atmosferini günün farklı saatlerinde ve farklı iklim koşullarında enine boyuna inceleme fırsatı verecek. Bu katkı abartılamaz”.

'Tüm aşamalarda tek başımızaydık'

Bu süreçte birçok sorunla karşılaştıklarını dile getiren Sharaf, “Ne de olsa ülkemizde böyle bir proje ilk kez hayata geçiriliyordu. Bu projenin tüm aşamalarında tek başımızaydık. Elbette, ekibimiz 5 yıl boyunca Colorado Üniversitesi’ne danıştı ve yakından çalıştı ve onlardan çok şey öğrendi. Dahası, hükümetimiz bizden bilim için tamamen eşsiz ve yeni amaç ve hedeflere ulaşılmasını talep ediyordu, bu da oldukça zor bir görevdi” diye anlattı.

Amaçlarının sadece Mars’a ulaşmak değil, aynı zamanda bilim ve ekonominin çeşitli sektörlerinin gelişimine yol açacak entelektüel ekonomi sistemini geliştirmek olduğunu vurgulayan Sharaf, “Ayrıca ekibimizi diğerlerden farklı kılan şey rekabet değil yakın işbirliği. Tam da bu sayede bu denli geniş kapsamlı projeyi oldukça kısa sürede hayata geçirmeyi başardık” ifadesini kullandı.

“Elhamdülillah sonda yola çıktı, onunla olan bağlantı istikrarlı. Önümüzdeki 7 ayda Mars’a ulaşmasını takip edeceğiz ve başarılı iniş yapması için her şeyi yapacağız” diyen Sharaf, bir sonraki adımlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Birçok plan ve fırsat var. Zamanla bu projelerin her birini duyuracağız. Şimdi tamamen Hope sondasının Mars yolculuğunun başarıyla tamamlanmasına odaklandık.”