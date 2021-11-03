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Dünya BAE'de Türkiye hamlesi! Prens Zayid Al Nahyan talimat verdi
Dünya

BAE'de Türkiye hamlesi! Prens Zayid Al Nahyan talimat verdi

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'de orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelere yönelik 36,7 milyon dirhem (yaklaşık 10 milyon dolar) destekte bulunulması talimatı verdiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 15:22:00 - 2021-11-03 15:42:34
BAE'de Türkiye hamlesi! Prens Zayid Al Nahyan talimat verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde zararın giderilmesine katkı sağlanması için Türkiye'ye destekte bulunacağını duyurdu.

AA'nın aktardığına göre; BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haber de, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'de orman yangınları ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelere yönelik 36,7 milyon dirhem (yaklaşık 10 milyon dolar) destekte bulunulması talimatı verdiği belirtildi.

BAE'nin Türkiye'nin kuzeyinde meydana gelen sel felaketleri ve güneybatısındaki orman yangınlarının neden olduğu zararın azaltılmasına katkı sunmak istediği kaydedilen haber de, "BAE, Türk halkıyla bu olağandışı koşullarda dayanışma içindedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber de ayrıca, "BAE'nin söz konusu destek ile bölgede felaketlerden etkilenenlerin yüklerini hafifletmek istediği, dayanışma ve iş birliği gerektiren durumlarda kardeş ve dost ülkelere destekte bulunmak istediği" ifadelerine yer verildi.

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